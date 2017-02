Drie tuigpaardhengsten door naar verrichtingsonderzoek

Vanochtend vond in Den Bosch de tweede bezichtiging van de tuigpaardhengsten plaats. In totaal werden drie hengsten aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.

Groep 1

In groep 1 werden twee hengsten aangewezen, te weten:

– 665 (Cizandro x Tendens HBC). De keuringscommissie wist deze hengst zeer te waarderen. Opvallend is het extra front, de hengst kijkt, aldus de commissie, ‘echt de wereld in’. Het goede achterbeen van de hengst wordt genoemd, hij loopt met veel takt en balans. Bovendien zijn de predicaten en de sport in zijn moederlijn ruim voldoende.

– 672 (Unieko x Marvel). Deze hengst is zeer tuigtypisch gebouwd, heeft een goede lichaamsverhouding en laat extra afdruk in beweging zien, aldus de keuringscommissie. Ook de moederlijn is voldoende, de hengst is zeer interessant gefokt en wordt mede daarom aangewezen.

Groep 2

In groep 2 werd een hengst aangewezen, te weten:

– 699 (Bocellie HC x Rambo V.D. Schoonenberg). Deze hengst heeft zich reeds bovengemiddeld bewezen in de limietklasse en werd door de keuringscommissie een ‘edele hengst met veel allure’ genoemd. Zijn sterk ontwikkelde schoft en schouderpartij werden benoemd, evenals zijn correcte benen en beweging. Deze hengst mag volstaan met een verkort onderzoek.

Kampioenskeuring

Voor de kampioenskeuring werden de nummers 665 en 672 aangewezen. De hengstenkeuringscommissie besloot om voor de meest complete en langgelijnde hengst te gaan. De hengst die volgens hen van achteren uit met de meeste buiging en draagkracht loopt. Dat is Jesse James, de nummer 672.