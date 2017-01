Succesvol fokken: geld of glorie?

Een fokkerij die geld oplevert in plaats van geld kost. Is dat een utopie of bestaan er mogelijkheden om van fokkerij een serieuze business te maken? Gedurende een thema-avond, die Gwenda Melssen van My Equine Business organiseerde in samenwerking met Emmy de Jeu, werd interactief gezocht naar het antwoord. De Jeu had een kort maar krachtig antwoord: “Fokkers moeten leren rekenen!”

Melssen opende de avond door te vragen wat succes is. De Nijmeegse onderneemster startte haar onderneming My Equine Business om paardensporters bij te staan in hun weg van een tomeloze passie naar een serieuze onderneming. Om succes te kunnen hebben moet je vooraf bepalen wanneer je dat punt hebt bereikt. Emmy de Jeu is daar duidelijk over. “Je moet zelf vinden dat je succesvol bent. Uitslagen van keuringen zijn eindig, succes is lopend. Je moet als fokker meer dan één succes na willen streven.” Als je eenmaal hebt gedefinieerd wat voor jou succes is, kun je een doel bedenken en daar een plan voor maken.

Het draait om de juiste mindset

“Wat heb je als fokker nodig om succesvol te zijn?”, werd aan het publiek gevraagd. De antwoorden varieerden van financiële middelen en kennis tot emotie, faciliteiten en geluk. “Allemaal zaken waar je niet altijd invloed op kunt uitoefenen”, aldus Melssen. “Het gaat om de juiste mindset, de overtuiging over je eigen kwaliteiten en je eigen kunnen. In de paardensport leven veel interne overtuigingen, zoals ruiters die denken dat ze geen financiële middelen of talent hebben. Als je die mindset positief weet om te zetten kun je veel bereiken. Er is heel veel mogelijk in de paardensport, als je maar wilt en er voor open staat om te leren.” De onderneemster benadrukt het verschil tussen een vaststaande mindset en een groeigerichte mindset. Bij een vaststaande mindset worden uitdagingen vermeden, terwijl mensen met een op groei gerichte mindset hun potentieel benutten en zo tot succes komen.

Leer rekenen

De Jeu hamerde erop dat fokkers moeten leren rekenen. “De fokkerijaantallen dalen, ook in Duitsland en Denemarken. Tegelijkertijd is er een tekort aan jonge paarden. De opfok is het geld niet, dus de grotere handelaren zijn weer veulens gaan kopen. Pas bij driejarige paarden wordt het anders, want de training kost meer tijd en geld.” De Jeu vervolgt dat de rekensom twee kanten op kan gaan en dat veulens verkopen meer zekerheid geeft. “Als je dan toch besluit om de veulens aan te houden moet je rekening houden met uitval op gezondheid, maat en kwaliteit.”

Naam maken

“Met een bewezen hengst maak je het snelste naam als fokker. Bezuinig daarom niet op de laatste 500 euro als het om dekgeld gaat. Een goed paard eet net zoveel als een slecht paard. Reken daarom uit wat die merrie op jaarbasis kost en hoeveel je hebt uitgegeven voordat het veulen ook maar afgespeend kan worden. Als je de middelen niet hebt om het in de grote aantallen te zoeken, begin dan klein maar doe het wel op een manier dat het geld oplevert.”

