New Forestpony-stamboek vijf prestatiehengsten rijker

Op het einde van de New Forest-hengstenkeuring was er de huldiging van de nieuwbakken predikaathengsten. Het prestatie sportpredikaat wachtte voor de sportponyhengsten Reekamp’s Eclipse en Kulberg’s Timor. Beide hengsten verdienden hun sporen in de dressuursport. Postuum waren er onderscheidingen voor Arenberg’s Maurits en Burley Phantom. Net als de derde prestatie fokhengst Vivienne’s Vision of Freedom waren zij in het bezit van Jan Kemkers.

Prestatie dekhengsten

De tienjarige zwarte krachtpatser Reekamp’s Eclips (Orlando x Brummerhoeve’s Boss) is sinds begin dit jaar Z2-dressuur met winstpunten geklasseerd en mag vanaf nu het achtervoegsel prestatie dekhengst dragen.

Hetzelfde geldt predikaat wachtte voor de zevenjarige Kulberg’s Timor (Tongerenhof Periodoot x Beechwood Lucky Star) die sinds begin dit jaar Z1 met winst is.

Beide hengsten werden onder het zadel gepresenteerd door hun amazones.

Prestatie fokhengsten

Van de drie hengsten voor wie het prestatie fokpredikaat van toepassing is, zijn twee hengsten de New Forest-fokkerij ontvallen.

Postume eer was er voor Burley Phantom, die in 2012 overleed aan de gevolgen van koliek, en Arenberg’s Maurits die vlak voor de jaarwisseling overleden is.

De derde hengst die in aanmerking kwam voor het prestatie fokpredikaat is de nog springlevende Vivienne’s Vision of Freedom was lange tijd stalgenoot van Burley Phantom en Arenberg’s Maurits; alledrie de hengsten staan op naam van Jan Kempkers van Stal ten Ankers in Roderesch.