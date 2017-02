New Forest-kampioen Jacodi’s Bo’s Barclay niet uit ritme te krijgen *Video’s*

Niet de kampioen van 2015 en 2016 Reekamp’s Eclips, maar zijn stalgenoot Jacodi’s Bo’s Barclay werd op kop gesteld bij de acht- t/m twaalfjarige goedgekeurde Foresters. De vos die met erg veel tritt in de benen door de baan gaat overtuigde later in de middag ook nog in het dagkampioenschap.

Jacodi’s Bo’s Barclay draaft als een Zwitsers uurwerk. Vraagt zijn voorbrenger hem om aan te treden dan zal de vos niet eerder ophouden dan wanneer hem weer gevraagd wordt het rustiger aan te doen.

Misstappen maakt de Woodrow’s Carisbrooke niet. Als er een kritische noot gekraakt moet worden dan kan er een kanttekening gemaakt worden bij het ruggebruik van de twaalfjarige keurhengst. Dat zou iets meer deining mogen vertonen.

De overige rubriekswinnaars die voor de kampioenskeuring geplaatst waren zijn: