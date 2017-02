Landos dekt dit jaar voor zieke Sharon

De Groninger hengst Landos af Hvarre staat dit jaar opnieuw ter dekking. Eigenaresse Jacqueline Rensen laat weten dat de dekopbrengsten naar de familie van de aan leukemie lijdende Sharon Verstappen gaan.

Sharon (14) is de dochter van een vriendin van Jacqueline, uit Limburg: ‘Toen ik naar Groningen verhuisde, zijn we elkaar uit het oog verloren. Nu hebben we weer contact en dan krijg je natuurlijk ook veel mee van de ziekte van Sharon. Als je hoort over zulke zieke kinderen, doe je vaak niks met die informatie. Nu komt het dichterbij en krijg je meer mee over wat het allemaal met een gezin doet.’

Zo weet Jacqueline dat er naast alle zorgen die er zijn om Sharon, ook bij komt dat haar ziekte veel extra kosten met zich meebrengt. ‘Sharon kreeg bijvoorbeeld een pruik vijf jaar geleden en die past nu niet meer. De kosten voor een nieuwe worden niet vergoed. Hetzelfde geldt voor parkeergeld, vijftien euro per dag. Het zijn bedragen die zich opstapelen. En dus wilde ik graag iets doen.’

Nationaal kampioen

Het is niet zo dat Landos, die in 2012 en 2013 nationaal kampioen van het Groninger Stamboek werd, de wereld aan merries krijgt. ‘In die jaren dekte hij elf, twaalf merries, vorig jaar drie. Maar elke bijdrage die we kunnen leveren, is meegenomen.’

Aanstaande zaterdag presenteert de twintigjarige Landos af Hvarre zich weer op de Groninger Hengstenkeuring in de HJC Manege in Tolbert, net als twee jonge zonen die opgaan voor goedkeuring. Jacqueline: ‘Landos zal hoe dan ook zijn beste beentje voorzetten, voor Sharon!’

Facebook/Hoefslag

Foto: Privébezit