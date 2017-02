Hengsten van Kees van den Oetelaar naar Beukenvallei

Kees van den Oetelaar drie van zijn driejarige hengsten gestald op de Beukenvallei, de stal van Joyce Lenaerts en Marcel Sterrenburg. Alle drie de hengsten zijn op de BWP hengstenkeuring doorverwezen naar de derde fase.

Elton

De bij het Westfalen geregistreerde Elton is een hengst uit de eerst jaargang van Escolar. Doordat hij zijn beentje aan had getikt tijdens de BWP hengstenkeuring, kon hij niet deelnemen aan de presentatie op de zandbodem. ‘Het was een hele lullige en lichte blessure,’ vertelt Lenaerts. ‘Een paar dagen later liep hij weer helemaal goed.’

De keuringscommissie heeft, na het zien van de kwaliteiten van de hengst, besloten om de hengst toch groen licht te geven voor de derde fase. Joyce Lenaerts en de jonge hengst zullen hun eerste publieke optreden maken tijdens de hengstenshows van De Roshoeve (25 maart) en van de DSC-Group (27 maart). De DSC-Group bestaat uit de hengstenhouderijen Den Hoorn en Van Den Oetelaar.

Ons Noud

Ons Noud werd reserve kampioen bij de BWP. Voor Lenaerts is het extra leuk om de hengst te rijden, de amazone heeft namelijk al lange tijd ook zijn vader onder het zadel. ‘Het is erg leuk om Ons Noud bij ons op stal te hebben, samen met zijn vader Firestone,’ zegt Lenaerts.

De hengst is ook zeer interessant op papier. Anna Utopia (v. Trento B), moeder van Ons Noud, is de halfzus van Renate Utopia (v. Jazz). Zij is op haar beurt weer de moeder is van de succesvolle vererver Vivaldi en dat maakt Ons Noud nauw verwant aan de KWPN keurhengst. Uit dezelfde merrielijn komen talloze andere hoog geklasseerde sportpaarden.

Flynn

Als laatste is ook Flynn ingetrokken op de Beukenvallei. De Fahrenheit-zoon is als enige al goedgekeurd, namelijk bij het Hannover. De hengst viel op de BWP hengstenkeuring vooral op door zijn actief achterbeen gebruik en ontving ook een uitnodiging voor de derde fase. Flynn zal Joyce ook voorstellen op de eerder genoemde hengtenshows, daarnaast ook die van Team Nijhof.

Bron: Hoefslag, overname zonder toestemming en bronvermelding is niet toegestaan

Video: Youtube Kees van den Oetelaar