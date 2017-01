Hengstenkeuring KFPS live te volgen

De Friese Hengstenkeuring in het WTC Expo in Leeuwarden staat deze zaterdag traditiegetrouw in het teken van de ingeschreven stamboekhengsten.

Wil je geen moment van de hengstenkeuring missen? Je kunt alles live volgen via Omrop Fryslan.

Jasper 366

De oudste hengst die vandaag meestrijdt op de hengstenkeuring is dekhengst Jasper 366. De inmiddels 22-jarige hengst is een ware grootheid in de Friese hengstenwereld. Maar voor fokker en eigenaar Teake Wijma en zijn dochter Baukje is het ook gewoon Jasper die bij de huishouding hoort. Ze hopen dat het publiek ook dit jaar weer op de banken staat als Jasper zaterdag op het toneel verschijnt.

Bron: Omrop Fryslan

Foto: DigiShots