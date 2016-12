KWPN-miskende Guldenberg overleden

Guldenberg, de hengst die het KWPN een hoofdpijndossier bezorgde, is op 28-jarige leeftijd overleden. De in 1988 geboren zoon van de volbloed Apollonius uit een moeder van Farn werd in 1991 aangewezen voor het KWPN-verrichtingsonderzoek, maar vervolgens uitgesloten van verdere deelname nadat een urinestaal positief op doping testte.

Juridische strijd

Guldenbergs fokker en mede-eigenaar Frans van Hoek ageerde tegen deze uitkomst en vroeg een contra-expertise aan. Deze staal testte negatief op oxyphenylbutazon (pijnstiller ‘Buut’).

Van Hoek en het KWPN raakten vervolgens in een jarenlange juridische strijd met elkaar verwikkeld die uiteindelijk leidde tot een schadevergoeding van 150.000,- gulden voor Van Hoek.

Nooit helemaal opgelost

Voor Van Hoek is de zaak ondanks de schadevergoeding nooit opgelost. Zijn goede naam is nooit officieel hersteld en ook Guldenberg is nooit door het KWPN goedgekeurd. Hij verwierf wel zijn dekbrevet voor het EASP en liet enkele nakomelingen na.

Deze week kwam er een einde aan het leven van de ondertussen 28-jarige hengst, die nog steeds in het bezit was van zijn fokker. Guldenberg kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen die hoorden bij zijn hoge leeftijd. Hierop is besloten de hengst in te laten slapen.

Foto: Privébezit

Albertine Nannings voor Hoefslag, overname zonder schriftelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.