Zadelmak maken: zo gaat dat op het KWPN-centrum *video*

Op het KWPN-centrum in Ermelo is eerder deze maand een nieuwe groep merries aangeleverd voor de merrietest, ook wel de EPTM (Eigen Prestatie Toets Merries) genoemd. Voor deze test worden de paarden op het centrum zadelmak gemaakt.

De merries die aan de test meedoen moeten over een goede conditie beschikken en zijn van tevoren alleen aan het halster gelongeerd. De keuringscommissie bepaalt namelijk aan de hand van de reactie van de merries op het zadel hoe het vervolgtraject eruit ziet. Bovendien weegt de reactie mee bij het bepalen van de aanleg van de paarden.

Al na een paar dagen longeren stapt er een ruiter op. Eerst alleen met een halster met twee touwtjes, zodat de merrie een goede eerste indruk onder het zadel ervaart. In het begin wordt er alleen gestapt en gedraafd, maar al snel wordt ook galop gevraagd en maakt de merrie kennis met het bit. De volgende fase is rijden zonder longeerlijn en in groepsverband.

Na twee weken stromen de merries in bij de 5-weken-test. Voor de paarden die in december zijn aangeleverd is het examen op vrijdag 27 januari 2017. Op 17 februari start een korte merrietest. Hiervoor kunnen nog merries aangemeld worden.

Jaarlijks worden er op het KWPN-centrum in Ermelo 60 tot 70 merries zadelmak gemaakt. Bekijk hier het filmpje van KWPN.tv

Bron: KWPN.nl

Foto: Remco Veurink