Blog Liz Barclay: ‘HK Den Bosch liep anders dan ik dacht’

Voor de meeste bezoekers, en ook mijn twee Engelse dressuurleerlingen, zal het hoogtepunt van de nationale KWPN hengstenkeuring ongetwijfeld, het kiezen van de springkampioenhengst Juventus VG (v. Kannan) en dressuurkampioenhengst Jameson RS2 (v. Blue Hors Zack) zijn geweest, tenzij ze superfan van Valegro waren natuurlijk. Voor mij liep het dit keer wat anders; bijna geen hengst gezien!

KWPN een grote familie

Er stond uitgerekend deze week een fijne en positieve recensie in de Hoefslag van mijn boekje ‘The Farmer, The Coal Merchant, The Baker…’ en dit blad werd vanuit de stand van Elite Foal Auction Borculo en Schuurman Hindernissen gratis weggegeven. Na een telefoontje met de enthousiaste en spontane Marjolein Ras van de alweer meer dan 30 jaar bestaande veulenveiling werd ik hartelijk ontvangen op hun stand en voelde ook meteen weer dat iedereen die op de een of andere manier bij het Nederlandse KWPN sportpaard betrokken is als een soort familie wordt beschouwd. Na ook de ruimte te hebben gekregen voor wat flyers en een exemplaar op de KWPN balie konden mijn hengstendagen eerlijk gezegd al niet meer kapot.

Stijl aanpassen

Ik lieg natuurlijk wel een beetje en ben ook nog regelmatig van de keuringsring naar de inrijbaan gerend om van alles wat mee te maken. En wat me dan toch het meeste opvalt is, hoe Diederik van Silfhout zijn stijl zo mooi aanpast aan de nog zo jonge mentale koppies van deze prachtige, maar nog zo jonge hengsten. Ik vind het zo knap als een topruiter die flexibiliteit bewaart. Het plaatje ziet er dan misschien wat behoudender uit dan bij andere ruiters, maar volgens mij worden deze, nog vaak wat onstuimige, hengsten, die op zo’n dag al zoveel moeten meemaken, heel blij van Diederik.

Veel geld en hoge verwachting

Terug naar de stand van de veulenveiling; geen idee hoe ook dit hele gebeuren gegroeid was door de jaren heen. Marjolein heeft me weer helemaal bijgeschoold. Ik denk bij het woord veulenveiling al meteen aan het enge en onbekende waar die jonge beestjes, vaak voor veel geld en dus hoge verwachtingen, heengaan. De zorg die door deze organisatie wordt besteed aan het in goede banen leiden van de opgroei en opleiding van deze veulens is niet alleen zeer professioneel maar gaf mij, de eeuwige romanticus, een goed gevoel. Door alle mogelijkheden aan de potentiële kopers – om te beginnen met de opfok bij professionele bedrijven met alle kennis om vroegtijdige problemen te voorkomen met daarna ook de trainingsmogelijkheden voor het jonge opgroeiende paard, aan te bieden en uit te leggen- krijgen deze veulens alle kansen om niet in het niets en op een nare manier door onkunde te verdwijnen.

Pferdestall Johannes

De ochtenden zijn vaak rustig in de stands en op een gegeven moment werd een zeer bescheiden, bij het verlegene af, Duitse dame door iemand bij de stand afgeleverd om op iets of iemand te wachten. Ik denk, mijn Duits staat op een zeer laag pitje na dertig jaar in Engeland, maar ik probeer het toch maar.

Wat ben ik blij dat ik dat gedaan heb! Sandra Maria Stern is een van de meest bijzondere paardenvrouwen die ik ooit ontmoet heb. Haar stoeterij ‘Pferdestall Johannes’ staat in Baden-Wuerttemberg. Zij is nog maar zo’n vier jaar bezig en heeft zo prachtig uitgelegd hoe ze haar droom hoopt waar te maken. Met zo’n zeven merries, waarvan er een aantal in de sport lopen terwijl de rest voor de fok gebruikt wordt, probeert zij de achterdeur van het KWPN te vinden. De voordeur is namelijk nogal moeilijk open te krijgen. Dat heb ik niet van Sandra Maria, maar er komen bij vele fokkers nogal wat rimpels in het voorhoofd als men het heeft over bloedverdunning met Duitse hengsten om een kleine pas op de plaats te maken en het KWPN paard niet door te laten slaan naar iets wat niemand wilde.

Eerbetoon

Sandra Maria heeft een contact gelegd met niemand minder dan Henk Nijhof en verwacht dit jaar haar eerste veulen van…Johnson. Als alles goed gaat kan zij dan over enkele jaren een originele brug slaan met haar eigen fokprodukten naar het KWPN, waar niet iedereen zomaar zou zijn opgekomen.

Het werd me bijna teveel toen zij op emotionele wijze vertelde dat haar stoeterij Johannes naar haar vader genoemd is. Hij is vier jaar geleden overleden en alleen daardoor kon zij haar droom waarmaken als een prachtig eerbetoon aan de man die haar ooit op de wereld zette. De verwarring van het enorme gemis maar uitgerekend daardoor de mogelijkheid om haar eerlijke paardenliefde in de praktijk waar te maken zorgde voor een spontane omhelzing en het begin van een mooie vriendschap. Zij kreeg een gesigneerd boekje en ik een uitnodiging om haar ‘Pferdestall’ te bezoeken.

De fokkers

Het waren weer mooie dagen waar de twee Engelse dames die met mij waren meegekomen behoorlijk van onder de indruk waren. Zoiets bestaat in Engeland helemaal niet en zal er, zoals het er nu voorstaat, ook nooit komen.

Die twee brachten ook nog wat vertier. Zij maakten namelijk de tribune erop attent, door iedere keer weer in lachen uit te barsten, hoe vaak de meneer met de microfoon wel niet het woord ‘fokkers’ gebruikte op zo’n dag. Jullie mogen zelf bedenken waarom…