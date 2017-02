KFPS: Tinnen Menner voor Susan Bouwman-Wind

Afgelopen weekend streden Friese paarden uit het hele land in Sonnega om de kampioenstitels van de KFPS indoorcompetitie.

Op vrijdag was de aangespannen sport. Voor diegene met de hoogste punten over de selectiewedstrijden en de finale was er naast de kampioenstitel nog een extra prijs in de vorm van De Tinnen Menner. Deze trofee werd dit jaar uitgereikt aan Susan Bouwman-Wind. Zij behaalde met de merrie Egberdina’s Marjet (v.Bente 412), gereden in de klasse L, het hoogste aantal punten.

Kampioen in de klasse B werd nieuwkomer Tobias Ferwerda met Jolien Oet Scharmer (v. Piter 312). Hij maakte in deze competitie een vliegende start door meteen kampioen te worden. In de klasse M wist Chantal Hekkert-Ogink met Femke (v. Jasper 366) haar voorsprong te behouden en de kampioenstitel te bemachtigen.

ZZ-titel voor Gonne Dijkstra

Ria Hettinga en Hette Jellema stonden na de selectiewedstrijden ex aequo op nummer één. Hette Jellema wist met Drys (v.Fabe 348) de zenuwen het beste onder controle te houden en mocht het kampioenslint klasse Z in ontvangst nemen. In de klasse ZZ was het Gonne Dijkstra met Angelina E (v.Andries) die het kampioenslint aangehangen kreeg.

Bij het tuigen waren er drie rubrieken; 3- t/m 5-jarige merrie’s, 3- t/m 5-jarige hengsten en ruinen en de Young Riders. De winnaars van alle drie de rubrieken moesten tegen elkaar strijden om te bepalen wie de absolute winnaar werd. Deze eer ging naar Henk Hammers met voor de wagen de hengst Joppe (v. Maurus 441) van Nienke Schrale.

Young Riders

De winnaar bij de merries was Marcel van Bruggen met Merle van de Waelhoeve (v. Uldrik 457) en bij de Young Riders liet Richard Hofstra met GPD Teade (v. Tsjitse 397) zien waarom hij bovenaan stond in het klassement. De stijlprijs bij de Young Riders werd gewonnen door Maaike de Jong.

Bron: KFPS Sport

Foto: Shutterstock