Broer of zus Flora de Mariposa brengt 100.000 euro op

Voor de verkoop van het duurste embryo, had de Flanders Embryo Auction niet in Sharjah (VAE) plaats hoeven vinden. Een toekomstige broer of zus van topspringpaard Flora de Mariposa werd namelijk voor 100.000 euro verkocht aan een klant uit België. Toch werden ook embryo’s verkocht aan Arabische klanten.

Acht in Sharjah

De gemiddelde prijs voor de embryo’s op deze eerste editie van de Vlaamse embryoveiling in Sharjah was 24.950 euro. Acht van twintig embryo’s werden verkocht naar Sarjah. Zo kocht Sultan Mohamed Khalifa Alyahyaee twee toekomstige toppers op de Sharjah Equestrian & Racing Club en zijn zoon kocht er één.

Ook Sjeik Ali Al Qassimi kocht twee embryo’s. ‘Ik ben er erg blij mee’, zegt de springruiter. ‘Het heeft geen zin om hier in Sharjah een veulen te fokken en op te laten groeien. Dus dit is een mooi alternatief. Mijn eerste fokproduct zal deze zomer in Frankrijk geboren worden.’

In totaal brachten de embryo’s 499.000 euro op.

Bron: Flanders Foal Achtion

Foto: Foto: Nicole Ciscato / Shutterstock