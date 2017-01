LVN: ‘al het mogelijke doen om het Lipizzanerstamboek te laten blijven bestaan’

Onlangs maakte de Lipizzanerstamboek Vereniging Nederland (LVN) via een bezorgde aankondiging op haar Facebookpagina kenbaar dat door gebrek aan interesse binnen de leden van de vereniging en de nog maar enkele Lipizzaner fokkers in Nederland, de vereniging met opheffing bedreigd wordt.

Bezorgdheid

Een extra ledenvergadering heeft derhalve plaatsgevonden op 14 januari. In de uitnodiging werd de bezorgdheid over het voortbestaan uitgesproken. Als er dit voorjaar niet een volledig bestuur kan worden benoemd, zal de LVN niet kunnen worden voortgezet. Een mogelijke oplossing is aansluiten bij een ander stamboek.

Blijven bestaan

Job van Haaften, secretaris van de LVN, zegt na de extra vergadering hier het volgende over: ‘Er zijn enkele leden van het Lipizzanerstamboek die, net als de overgebleven bestuursleden, vinden dat we al het mogelijke moeten doen om het stamboek te laten blijven bestaan’.

RVO

‘Waar kunnen immers eigenaren van Lipizzaners naartoe als er geen stamboek meer is? Gezien de Europese regels, althans zoals ze in Nederland (door de RVO) worden geïnterpreteerd, moeten Nederlandse Lipizzaners in Nederland worden geregistreerd’, voegt hij eraan toe.

KWPN

In Nederland is de Lipizzaner stamboekfokkerij geregistreerd sinds 1973 en was perfect georganiseerd door het KWPN tot in 2004 deze het stamboek verwijderde en het Lipizzanerstamboek gedwongen werd een onafhankelijk stamboek te worden.

Bron: Hoefslag

Foto: srs.at