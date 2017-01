Een miljoen views voor Jasper 366 *video*

Jurre 395 was de grote kampioen van de KFPS keuring in Leeuwarden afgelopen weekend. Hij won het in de kampioenskeuring van één hengst uit zijn eigen leeftijdscategorie en twee oudere collega’s. De 22-jarige Jasper 366 liep ook mee bij de beste vier.

De senior van het stel was de favoriet van het publiek. Toen de naam van Jasper klonk om zich nogmaals een ronde te presenteren braken de toeschouwers in de bomvolle Friesland Expo Hal in Leeuwarden de tribunes bijna af. Reikhalzend stonden ze op de tribune om maar geen pas van hun lieveling te hoeven missen.

Omrop Fryslan/Hoefslag

Foto: Remco Veurink