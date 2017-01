Het Friese paard drie dagen lang in de schijnwerpers

Duizenden liefhebbers van het Friese paard komen op 12, 13 en 14 januari weer samen in Leeuwarden voor Faderpaard 2017. Het jaarlijkse driedaagse evenement georganiseerd door het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek (KFPS). Centraal staat nog altijd de hengstenkeuring, maar het programma wisselt af met educatieve clinics en twee avonden amusement met een piste vol topartiesten en paarden.

Het evenement is een grote publiekstrekker. De ruim 25.000 bezoekers komen uit alle hoeken van de wereld. Hotels zijn al ruim van tevoren nagenoeg volgeboekt en de toegangskaarten voor de diverse onderdelen vliegen weg. De Friesian Proms op vrijdagavond is bijna uitverkocht. De kaarten voor het theater- en muziekspektakel donderdagavond vlogen in de dagen tussen Kerst en de jaarwisseling ook de deur uit.

Friesian Proms

De Friesian Proms biedt twee avonden lang amusement. Topartiesten als Xander de Buisonjé, Joke de Kruijf, Ben Cramer en Songfestival-deelnemers O’G3NE delen de piste met de Spaanse Santi Serra Camps en zijn Friese paarden, Josh Clemens die met zijn showteam een spectaculaire show brengt en Peter Spahn met de in december goedgekeurde hengst Elias 494, die een prachtige kür op muziek laat zien.

Wie volgt Tsjalle op?

Het hoogtepunt van drie dagen Faderpaard is en blijft de keuring van de ingeschreven stamboekhengsten met het uitroepen van de kampioen op zaterdagmiddag als climax. Dan wordt de vraag beantwoord of Tsjalle 454 de kampioenstitel die hij begin 2016 veroverde, weet te prolongeren.

Het volledige programma staat op de website van Faderpaard2017. Het bestellen van toegangskaarten is eveneens mogelijk via www.faderpaard.nl.

Persbericht KFPS

Foto: Remco Veurink