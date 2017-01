Voortbestaan Lippizanerstamboek Nederland onzeker

De Lipizzanerstamboek Vereniging Nederland (LVN) maakt via een bezorgde aankondiging op haar Facebookpagina kenbaar dat door een gebrek aan interesse binnen de leden van de vereniging en de nog maar enkele Lipizzaner fokkers in Nederland, de LVN dreigt opgeheven te gaan worden.

Bezorgdheid

Een extra ledenvergadering is derhalve ingelast voor 14 januari aanstaande. In de uitnodiging wordt de zorg over het voortbestaan benoemd: ‘De reden is een treurige, omdat we niet voldoende bestuurskandidaten kunnen vinden, staat het voortbestaan van ons stamboek op het spel.’

Met slechts twee bestuursleden is het niet werkbaar en daar moet snel een oplossing voor worden gevonden. Als er dit voorjaar niet een volledig bestuur kan worden benoemd, zal de LVN niet kunnen worden voortgezet. Een mogelijke oplossing is aansluiten bij een ander stamboek. Voldoende reden om deze extra algemene ledenvergadering te beleggen om de toekomst te bespreken.

KWPN

De Lippizaner stamboekfokkerij is geregistreerd in Nederland sinds 1973 en perfect georganiseerd door het KWPN tot 2004. Tijdens de top jaren werden 20 veulens geregistreerd en tien procent van de wereldpopulatie Lippizaners was in Nederland. Toen werd in 2004 het stamboek uit het KWPN gegooid en gedwongen een onafhankelijk stamboek te worden, met alle gevolgen van dien.

Bron: Facebook LVN

Foto: srs.at