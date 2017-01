Op naar de KWPN Hengstenkeuring!

De crème de la crème van de KWPN-fokkerij is te bewonderen op de KWPN Stallion Show van 1 t/m 4 februari. Op zaterdag is een spectaculair avondprogramma toegevoegd, waar je ook met een dagkaart van kunt genieten, met als klapper natuurlijk de afscheidsshow van Valegro.Dressuurliefhebbers kunnen deze dag vanaf het einde van de ochtend hun hart ophalen met de hengstenselectie, kampioenskeuring, KWPN Select Sale en als spetterend slotstuk de ‘farewell’-show als eerbetoon aan Valegro. De tweevoudige olympisch kampioen zal tijdens een anderhalf uur durende show rondom zijn leven afscheid nemen van het Nederlandse publiek.

Net als voorgaande jaren worden op vrijdagavond onder meer de finales van de Isah Hengstencompetitie dressuur verreden. Op donderdagavond komen de springhengsten in actie in onder meer de Blom Hengstencompetitie springen.

Nieuw dit jaar is dat er op donderdag en vrijdag geen splitsing meer is tussen het keuringsprogramma overdag en het sportprogramma ‘s avonds. Er is maar één kaart nodig voor de hele dag en avond samen. Zo hoef je niet meer te wachten voordat je plaats kunt nemen op de tribune voor het avondprogramma en gewoon op het tijdstip komen dat jou het beste uitkomt.

KWPN-leden krijgen korting bij aankoop van een kaart in de voorverkoop. Als je nu in de voorverkoop een kaartje koopt, bent je dit jaar voordeliger uit dan wanneer je eerder zowel het keurings- als sportprogramma bezocht. Kom je pas later op de dag naar de Brabanthallen, dan kun je op donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 16.00 uur uitsluitend aan de kassa een kaartje kopen voor een gereduceerd tarief, namelijk € 23,- op donderdag en € 25,- op vrijdag en zaterdag.

Programma en kaartverkoop.

Foto: Remco Veurink