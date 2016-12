Holsteiner Verband neemt zes hengsten op proef voor fokkerij

De Holsteiner Verband heeft het hengstenaanbod voor fokkers met zes toekomstige hengsten op proefbasis uitgebreid.

Kort voor kerst is door het fokkerscommittee besloten nog zes hengsten voor het komende seizoen in het fokprogramma op te nemen en wel de volgende:

Ogano Sitte (sBs) v. Darco-Avontuur-Major de la Cour, 1998, van Marc Vanlangendonck, België, onder Dominique Hendrickx internationaal geplaatst, vader onder andere van de met Marcus Ehning internationaal succesvolle Gaudi en Jos Lansinks voormalige nakomeling Aganix du Seigneur, die 2015 wegens blessure voor fok naar Zangersheide ging.

Qlassic Bois Margot (Selle Francais) v. L’Arc de Triomphe-Galoubet A-Double Espoir, 2004, van Haras du Bois Margot, Frankrijk. Qlassic Bois Margot is een van de toppaarden van de Fransman Simon Delestre; hij heeft twee in Zangersheide gekeurde nakomelingen: Qidimieux Boimargot Z en Quinao de Chandor Z.

Tangelo van de Zuuthoeve (BWP) v. Narcos II-Laudanum xx-Ramiro, 1996, van René Vets, België. Tangelo van de Zuuthoeve was zelf succesvol met springen tot 1,60 en vader van onder andere Citizenguard Hengst Taalex (Gregory Wathelet), Billy Angelo, internationaal zeer succesvol onder William Funnell. Taalex is ook een van de tot nu toe twee goedgekeurde zonen van Tangelo van de Zuuthoeve.

Dante Weltino (Oldenburg) v. Danone I-Welt Hit II-Noble Roi xx, 2007, van Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen Löningen/Lodbergen. Grand Prix overwinningen, zou bij de Olympische Spelen in Rio met zijn amazone Therese Nilshagen Zweden vertegenwoordigen maar had problemen bij de vet-check. Tot nu toe vier goedgekeurde zonen en een Id-predikaat dochter in Oldenburg.

Quantensprung (Hannoveraan) v. Quando-Quando-Donnerhall-Lauries Crusador xx, 2010, Stamm 5421, van Klosterhof Medingen Bad Bevensen. Premiehengst van de Hannoveraner Körung 2012, bronzen medaillewinnaar bij de Wereldkampioenschappen jonge dressuurpaarden 2015, heeft met zijn eerste keuringsjaar destijds voor veel sensatie gezorgd in Verden.

Rubin Royal (Oldenburg) v. Rohdiamant-Grundstein II-Akzent II, 1996, van Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen, Löningen/Lodbergen. Succesvol tot Grand Prix. Top premiehengst plaats acht in de lijst van beste dressuurverervers van de Weltzüchtervereinigung WBFSH, vader van onder andere Rosalie B (Laura Tomlinson), Rubicon (Beata Stremler), Rockefellers Cinderella (Anabel Balkenhol), Rock n‘ Rose (Dorothee Schneider), Real Dancer (Dirk Gießelmann). Tot nu toe heeft Rubin-Royal 26 goedgekeurde zonen.

Bron: St. Georg

Foto: