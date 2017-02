Finishing Touch Wareslage voorgedragen bij KWPN

De bruine 12-jarige springhengst Finishing Touch Wareslage (v Quival) is door de hengstenkeuringscommissie voorgedragen om erkend te worden voor de KWPN-fokkerij.

Finishing Touch Wareslage werd gefokt bij Lieven Berckmoes in het Belgische Waasmunster. De BWP-hengst is een zoon van de Quidam de Revel-zoon Quival. Deze hengst was drie jaar actief in de Belgische dekdienst toen hij stierf ten gevolge van koliek.

De moeder van Finishing Touch Wareslage, Qualita van de Groene Haag, is een dochter van Toulon. Deze merrie sprong 1.60 m parcoursen en nam onder meer deel aan de Asian Games.

Juulia Jylas

Onder de in Nederland woonachtige Finse amazone Juulia Jylläs was Finishing Touch Wareslage foutloos in de Nations Cup in Odense en tijdens de Grote Prijzen van Budapest en Beervelde.

Finishing Touch Wareslage voldoet aan de röntgenologische criteria voor wat betreft straalbeen en spat en heeft een genoomfokwaarde van 99. De stokmaat is 1.69 m.

De hengst is in eigendom van Ed Santing en Stal van Triest, dat Juulia Jylläs samen met haar man Herman van Triest runt in het Gelderse Elburg. Hij is voor de fokkers beschikbaar via hengstenhouderij Boeve in Heerde.

Bron: KWPN

Foto: Remco Veurink