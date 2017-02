Eventing-bondscoach Bettina Hoy: ‘Ik blijf rijden’

De kersverse eventing bondscoach Bettina Hoy ontkent geruchten dat ze zou gaan stoppen met het rijden van wedstrijden. Tegen Horse & Hound zegt de Duitse dat het haar doel is om zich met Designer 10 te plaatsen voor Badminton.

Hoy werd eind vorige maand door de KNHS benoemd tot de nieuwe bondscoach van de Nederlandse eventingruiters. ‘Ik ben van plan om mijn werk als coach en mijn actieve ruitercarrière dit jaar te combineren en we zullen zien hoe dat gaat,’ legt ze uit.

Desalniettemin geeft Hoy aan dat haar baan als bondscoach prioriteit heeft. ‘Het Europees kampioenschap staat voor de deur en aan de hand daarvan passen we onze training aan op het Wereldkampioenschap in 2018. Het doel is om ons te kwalificeren voor de Olympische Spelen in 2020 in Tokio en daar moet het Nederlandse team het goed doen.’

Succesvol

Hoy heeft in eerste instantie een contract voor twee jaar. De coach zal zich vooral concentreren op de topruiters maar zal ook enkele talenten begeleiden.

‘Ik ben de Nederlandse bond erg dankbaar dat ik mijn ervaring en kennis door mag geven en zal het fantastische werk van mijn voorganger Martin Lips voortzetten. Het doel is om de eventers net zo succesvol te maken als de Nederlandse dressuur- en springruiters.’

Het Nederlandse eventingteam wist in Rio afgelopen zomer geen medailles mee naar huis te nemen. Hoy is inmiddels bij de individuele ruiters op bezoek geweest om de stand van zaken op te nemen.

Familie

Bettina Hoy zorgt naast haar werkzaamheden in de paardensport ook voor haar ouders. ‘Het is soms lastig, maar mijn ouders begrijpen dat dit een geweldige kans is voor mij. Mijn broer is ook een grote steun. Mijn familie is heel trots dat ik bondscoach ben geworden, helemaal omdat ik opgroeide vlakbij de grens met Nederland’, aldus de Duitse.

Hoy gaat volgende week op taalles maar verwacht geen problemen omdat het Westfaalse dialect van haar vader veel op onze taal lijkt. ‘Ik leer gemakkelijk een nieuwe taal’, vult ze aan.

Bron: horseandhound.co.uk

Foto: Remco Veurink