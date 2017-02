KSS: ‘Lest best’ Jerez brengt € 160.000,- op

Jerez is de naam van de topper van de KWPN Select Sale dressuurpaarden. De vanmiddag voor de KWPN verrichtingstest aangewezen gitzwarte zoon van Vivaldi leverde 160.000 euro op. De nieuwe eigenaren zijn Stoeterij Turfhorst en Reesink Horses . Het was ‘lest best’, want Jerez kwam als laatste van 21 hengsten in de veilingbaan.

Jerez werd door M.A. van de Goor gefokt uit de keur preferente prestatiemerrie Kebalia (Vivaldi x Ferro x Exkurs xx). Grootmoeder, overgrootmoeder en bet-overgrootmoeder brachten in totaal maar liefst negen internationale Grand Prix-springpaarden voort. Tijdens de veiling bleef de Vivaldi-zoon rondje na rondje met veel balans en souplesse draven.

3e bezichtigingshengst

Voor Jetlag (Fellini x Florencio) werd 150.000 euro neergeteld. De zwartbruine strandde gisteren in de derde bezichtiging, vanwege te weinig sport en predicaten in de moederlijn. De hengst kwam via de veiling in handen van Helgstrand Dressage.

Reservekampioen

De reservekampioen van de nieuwe jaargang dressuurhengsten, opende de veiling met € 100.000,-, maar werd door zijn eigenaren terug gekocht. Het gaat om Charmeur-zoon Jironn L (mv. Rubin Royal).

De gemiddelde prijs van de veiling was 56.000 euro. De gemiddelde prijs van de aangewezen hengsten lag op 75.000 euro. Twee hengsten gingen voor 84.000 en 70.000 euro naar Rusland, twee naar Zweden, en één naar Schotland. In totaal werd 80% van de hengsten daadwerkelijk verkocht.

Bron: Hoefslag / KWPN

Foto: DigiShots