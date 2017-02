Enzerink en Maarse nieuwe teamveterinairen Eventing

De KNHS heeft paardenartsen Edwin Enzerink en Justin Maarse bereid gevonden om aan te treden als nieuwe teamveterinairen van de Nederlandse eventing. Daarmee volgen zij Emile Welling op die vele jaren vol overgave deel heeft uitgemaakt van het begeleidingskader van de eventingruiters.

Edwin Enzerink

Edwin Enzerink is verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van de paarden van de senioren ruiters. Enzerink is als paardenarts sinds 2000 verbonden aan het Veterinair Centrum Someren. De paardenkliniek van het Veterinair Centrum Someren heeft onder meer een specialistische verwijskliniek en zich toegelegd op de sportpaarden behandeling. Enzerink heeft zich toegelegd op chirurgie en op de behandeling van de orthopedische patiënten en aankooponderzoeken van sportpaarden.

De in 1969 geboren Enzerink is vader van zonen Thijs en Wouter en samen met zijn vrouw Marianne naast dierenarts ook gepassioneerd fokker van spring- en dressuurpaarden.

Justin Maarse

Justin Maarse neemt de begeleiding van de paarden van de Nederlandse eventing Junioren en Young Riders op zich . De in 1990 geboren Maarse studeerde in 2014 af als dierenarts en is sindsdien verbonden aan Dierenartsenpraktijk Krommerijnstreek. Maarse was zelf ook succesvol in de eventingsport. In 2007 werd hij Nederlands kampioen bij de junioren en in 2011 herhaalde hij dit bij de Young Riders, Maarse was met zijn paard Zamira succesvol tot op 3* niveau en is nog steeds actief in de eventingsport . In 2012 en 2013 was Justin Maarse lid van het Rabo Talententeam.

Rijk-Jan Pleijter (Kaatsheuvel) blijft aan als teamveterinair van de eventing pony´s.

