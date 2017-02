Grand Prix-hengst Don Diamond wordt juniorenpaard

De dertienjarige Grand Prix-dressuurhengst Don Diamond, die onlangs op de Zuid Duitse hengstendagen tot elitehengst werd gemaakt, wordt juniorenpaard. Nicole Casper bracht de Diamond Hit-zoon uit tot en met Grand Prix en nu neemt haar zestienjarige dochter plaats in het zadel.

Anna Casper zelf is al succesvol geweest tot en met Prix St. Georges-niveau. Op de Duitse kampioenschappen voor junioren afgelopen jaar behaalde ze brons.

Familiepaard

Don Diamond is een echt familiepaard. Hij is niet alleen een van de succesvolste verervers van Gestüt Birkhof. Het is ook een echt karakterpaard. Hij blesseerde zich een paar jaar geleden in zijn stal op concours zo erg, dat er zelfs voor zijn leven werd gevreesd. Maar hij herstelde en kwam zelfs weer fris en fit terug in de sport.

Bron: St. Georg

Foto: DigiShots