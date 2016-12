EHBO bij paarden

De juiste aanpak bij een noodgeval kan bepalend zijn voor de genezing en om erger te voorkomen. Maar wat is in verschillende scenarios ‘de juiste aanpak’? Op die vraag kreeg Hoefslagfreelancer Carlijn de Boer antwoord tijdens een EHBO-cursus voor paarden bij Dierenartsencentrum de Peelhorst in Uden.

Bloederige wond Er zijn twee typen wonden; oppervlakkige schaafwonden en diepe snij- of steekwonden. De oppervlakkige schaafwonden moeten goed worden gereinigd met een desinfecterend middel en vervolgens schoon gehouden worden. Om zwelling tegen te gaan, kun je de wond minstens drie maal daags tien minuten met koud water afspuiten en of met coolpacks koelen. Bij alle overige wonden moet altijd een dierenarts ingeschakeld worden. Bij diepe steekwonden is desinfecterende spray of wondzalf uit den boze. Waarom? Als de wond gehecht moet worden, werken deze middelen averechts op de genezing. De wond verbinden kan wel. Gebruik hierbij watten/polstering om drukplekken te voorkomen. Vloeit het bloed pulserend uit de wond, dan is er sprake van een slagaderlijke bloeding. Hierbij is het noodzakelijk om het lichaamsdeel tussen de wond en het hart af te binden om overmatig bloedverlies te voorkomen. Bij een paard is dit dus meestal boven de wond. Maak het wel elke tien minuten even los om het lichaamsdeel te voorzien van bloed. Ga bij een verwonding altijd na of en wanneer het paard is gevaccineerd tegen tetanus. Indien het paard niet correct gevaccineerd is, kan de dierenarts het paard een injectie met tetanusserum geven.

Bloedneus Een bloedneus lijkt vaak erger dan het is. Pas als een paard meer dan zeven liter bloed verliest, wordt het kritisch. Waarschuw de dierenarts als de bloeding hevig is, vaak voorkomt en/of een lichte bloeding niet binnen een kwartier stopt. Als eerste hulp probeer je het paard te kalmeren. Door opwinding wordt het bloeden alleen maar erger. Houd een coolpack of een koude natte handdoek op de plaats waar normaal de neusriem ligt. De meest voorkomende oorzaak is een beschadiging van het neusslijmvlies en de kleine bloedvaatjes die daarin lopen.

Je paard loopt kreupel Als je paard kreupel loopt kunnen er verschillende dingen aan de hand zijn. Natuurlijk bel je je dierenarts, voor onderzoek en behandeling. Maar zelf kan je aan de hand van de sympthomen ook een diagnose stellen, en soms zelfs eerste hulp toepassen. Verder zijn er nog vele andere aandoeningen waarbij goede eerst hulp het verschil kan maken voor het uiteindelijke resultaat. Wat doe je bijvoorbeeld als je paard een peesblessure heeft? Spierbevangen is? Verhoging heeft? Of vast heeft gelegen in zijn box? En hoe ziet jou EHBO-kit eruit? Allemaal vragen waarop je het antwoord terug kunt lezen in het complete artikel dat te vinden is in het Hoefslag december nummer. Heb je dit nummer gemist? Geen probleem. Het decembernummer is verkrijgbaar bij de betere boekhandel of online te bestellen via www.paardenmagazines.

Tekst: Carlijn de Boer