Duits podium Grote Prijs Neumünster

De Grote Prijs in Neumünster werd een Duits feestje. De volledige top-5 werd ingenomen door Duitse ruiters, met alleen een Zwitser (Sören Pedersen) en een Belg (Pieter Clemens) in de top 10. De zege ging naar Philip Rüping en de merrie Clinta (v Clinton), die in een barrage met maar vijf deelnemers in 31.01 seconden de snelste was.

Zijn landgenoten Christian Kukuk met de KWPN-er Cordess 2 (eveneens van Clinton) en Marco Kutscher met Quadros 3 (v. Quidam de Revel) bleven eveneens twee rondes foutloos, maar waren net iets langzamer.

Nederlanders

In de CSI3* wedstrijd over 1.55 meter reden de Nederlandse ruiters zich niet in de prijzen. Albert Zoer liep in de eerste ronde tegen acht strafpunten aan met Gigolo (V Cicero Z). Op plek 23 was hij de beste Nederlander.

Marc Houtzager eindigde op plek 26 met Sterrehof’s Baccarat (Padunus). Zaterdag werd de combinatie nog derde in de 1.50 meter rubriek met slechts een tijdfout. Houtzager zadelde de elfjarige ruin vrijdagavond ook voor de CSI3* rubriek direct op tijd, waarin hij twaalfde werd.

Gerco Schröder zien we terug op plek 30 met de KWPN-hengst Don Diego (v Verdi) met negen strafpunten.

Willem Greve noteerde met zijn Holsteiner-merrie Zypria S (Canturo) 17 strafpunten; Sanne Thijssen met de Zangersheide-merrie Celine M Z (Crusador) achttien.

Kijk hier voor de volledige uitslag.

Foto: DigiShots