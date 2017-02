HK: Jameson RS2 KWPN dressuurkampioen

Dressuurkampioen op de KWPN Hengstenkeuring 2017 werd zojuist 325 Jameson RS2 (Blue Hors Zack x Negro). ‘Een hengst met een fantastische galoppade die veel schakelvermogen liet zien’, aldus juryvoorzitter Bert Rutten. De met veel afdruk bewegende 363 Jironn L (Charmeur x Rubin Royal) werd reservekampioen en 486 Jewel (Ferdinand x Santano) mocht als derde opstellen.

Jameson RS2

Fokker van Jameson RS2 is Stal 104 en eigenaar is RS2 Dressage Center de Horst in Groesbeek. ‘Het is een hengst die heel veel balans laat zien in de bewegingen’, vult Bert Rutten aan. Moeder Atilinda M liep zelf in de kopgroep op de nationale merriekeuring. Zij heeft de predicaten keur, preferent, IBOP en sport. Bovendien wordt ze in de sport uitgebracht op Intermédiar I-niveau.

Jironn L

Reservekampioen werd de met veel afdruk en vermogen bewegende Charmeur-zoon Jironn L. van fokker J. Lamers uit Oss. Overgrootmoeder Jirondine (v. Ferro) bracht onder meer de goedgekeurde KWPN-hengst Cachet L (v. Jazz) en het internationale Grand Prix paard Riondine L van Kirsten Beckers. Aansluitend aan de kampioenskeuring werd deze reservekampioen in de KSS veiling afgeslagen voor € 100.000,-, maar door zijn eigenaren terug gekocht.

Jewell

Op de derde plaats werd de met veel expressie en afdruk bewegende Ferdinand-zoon Jewell van fokker Stoeterij de Hoeve uit Breugel geplaatst. ‘Een hengst met een goed ondertredend achterbeen’, aldus Bert Rutten.

Kampioenskeuring

4. 315 Jambeau (Apache x Hitchcock)

5. 526 Jureno (Negro x Johnson)

6. 390 Just Wimphof (De Niro x Riccione)

7. 480 Jackpot (Ferdeaux x Métall)

Overige aangewezen dressuurhengsten

301 (Ampère x Jazz)

318 (Aquido x Jazz)

331 (Bon Bravour x Flemmingh)

332 (Bordeaux x Apache)

340 (Bordeaux x Painted Black)

346 (Capri Sonne Jr. x Labo)

386 (De Niro x Santano)

372 (Charmeur x Hotline)

378 (Danciano x Diamond Hit)

391 (De Niro x Florencio)

403 (Desperado x Wynton)

405 (Desperado x Fidertanz)

427 (Easy Game x Summertime)

429 (El Capone x Krack C)

436 (Enzo Ferrari x Jazz)

481 (Ferdeaux x Jazz)

483 (Ferdeaux x Jazz)

494 (Five Star x San Remo)

501 (For Romance x Don Crusador)

505 (Gandhi x Don Vino)

518 (Johnson x Fidertanz)

520 (Lord Leatherdale x Negro)

543 (Ravel x Krack C)

547 (Rousseau x Apache)

553 (Sezuan x Jazz)

554 (Sezuan x De Niro)

560 (United x Uphill)

562 (Uthopia x UB 40)

566 (Vivaldi x Ferro)

570 (Zhivago x Locato)

591 (Quasar de Charry x Londonderry)

Bron: Hoefslag

Foto’s: DigiShots