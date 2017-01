Zaak Handsome O: Hanentred of niet? *video* * update*

In de rechtbank van Groningen worden op dit moment weer getuigen gehoord in de zaak ‘Handsome O’, de KWPN-hengst die Kristin Andresen in 2015 voor 300.000,- euro kocht op de KSS-veiling. Nadat de driejarige hengst bij zijn eigenaresse in Denemarken werd bezorgd, bleek hij hanentred te vertonen. Kat in de zak dus?

Dat is wat in de rechtbank boven water moet komen, en met name… wist de verkopende partij, KSS/KWPN en hengstenhouder en handelaar Jan Brouwer, die het paard afleverde, van het gebrek af.

Nadat eerder al Nederlandse getuigen gehoord zijn, worden nu Deense getuigen onder ede gehoord over de hanentred van de Johnson-zoon. Onder hen een dierenarts, medewerkers van hengstenstation Katrinelund en de eigenaar van het station Ib Kirk.

Eerder verklaarden de Nederlandse getuigen dat zij Handsome O nooit hanentred hadden zien vertonen. Nu verplaatst het onderzoek van Andresen zich naar de Deense periode van de KWPN-kampioen vanaf het moment van afleveren van de hengst op Katrinelund.

Brouwer: ‘Smaad’!

Mr. Maaike Weda, medewerker van advocaat Stephan Wensing die Jan Brouwer vertegenwoordigt in Groningen, laat weten dat haar cliënt aangifte gaat doen wegens smaad tegen Kristin Andresen, omdat zij een filmpje van Handsome O op haar Facebook-pagina heeft gezet waarin hij met naam en toenaam genoemd wordt: ‘I thought I bought a star for my daughter at the KWPN stallionauction in 2015; the stallionchampion Handsome O. This is what the seller Jan Brouwer delivered in DK.’

In een reactie op de Facebook-film van Andresen werd een video geplaatst van Handsome O in de aanloop naar de KWPN-hengstenkeuring, in oktober.

Filmpje dat Kirstin Andresen plaatste op het moment dat de hengst afgeleverd werd in Denemarken.



Filmpje dat Jan Brouwer plaatste op 14 oktober 2014. Handsome O was toen 2,5 jaar oud.



