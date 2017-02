Sponsor Steffen Peters zelf succesvol met KWPN’ers

Akiko Yamazaki uit Californië staat voornamelijk bekend als sponsor van dressuurruiter Steffen Peters, winnaar van de Olympisch Bronzen medaille. Ze bouwde bekendheid op als eigenaresse van internationale dressuurpaarden. Dit jaar is ze niet alleen eigenaar in Wellington, maar verscheen ze zelf ook in de ring op het Global Dressage Festival.

‘Naar Florida komen stond altijd al op mijn bucket list’, vertelt ze aan PSdressage. ‘Ik was hier al een aantal keer als sponsor van Steffen toen hij Ravel, Legolas en Rosamunde reed en nu Bailarino. Het leek me geweldig als ik hier zelf zou kunnen rijden.’

‘Met Donavan heb ik twee keer deelgenomen op de US Dressage Finals Nationals in Kentucky, dus ik heb al ervaring met een paard op een vliegtuig zetten’, zegt ze.

KWPN’ers Chopin R en Donavan

Yamazaki won in week 6 van het Festival in Wellington beide Intermédiare I-rubrieken met de 10-jarige KWPN’er Chopin (v. Jazz) met 66,45% en 71,18%. ‘Dit was pas de tweede keer dat ik met hem Intermédiar I startte’, vertelt ze. ‘Ik heb hem vanaf dat hij bijna zeven was en we groeiden samen op. Ik was erg blij met hoe hij hier was. Hij kan best heet zijn. Maar hij deed wat hij moest doen en daar ben ik heel blij mee.’

Met haar één jaar jongere KWPN’er Donavan (v. Vivaldi) was Yamazaki tweede en eerste in haar allereerste FEI Prix St Georges-proeven. In haar eerste proef scoorde ze 68,48% en de volgende dag behaalde ze de winnende score van 69,61%. ‘Donavan is een zeer evenwichtig paard. Helemaal voor zijn leeftijd. Hij heeft een prachtige, natuurlijke draf. Hij maakt zich niet snel druk zodat ik, als we de ring in gaan, me volledig op de proef kan focussen.

Rosamunde en Bailarino

Maar zoals voorgaande jaren, is Akiko Yamazaki ook weer als eigenaar in Wellington om Steffen Peters en haar paarden Rosamunde en Bailarino aan te moedigen. ‘Steffen en ik kennen elkaar al heel lang. Ik kocht een paard via hem. Dat paard was toen zeven en wordt dit jaar 24.’

‘Steffen Peters is zo’n ruiter die het best in een getalenteerd paard naar boven kan halen. De samenwerking met Steffen en het team is geweldig. We hoeven elkaar niet veel te zeggen, we weten gewoon hoe het team werkt.’

Ravel koning van stal

Akiko Yamazaki is samen met haar man Jerry Yang, oprichter en voormalig CEO van Yahoo en voorzitter van het Asian Art Museum in San Fransisco, eigenaresse van Four Winds Farm in het Amerikaanse Woodside. Ravel, het paard waarmee Peters deelnam aan de Olympische Spelen in Londen, geniet daar van zijn pensioen. ‘Het gaat super met Ravel’, zegt ze. ‘Hij wordt 19 dit jaar, maar is nog steeds de koning van stal.’

Bron: PSdressage

Foto: DigiShots