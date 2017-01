Witte haren ontsieren Friese hengst Siert 499

Het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek (KFPS) heeft een dekhengst goedgekeurd die volgens de kenners te veel witte aftekeningen heeft. Dat is een doodzonde, aldus fokkers. Leeuwarder Courant belicht de zaak van verschillende kanten.

In december vorig jaar is de Friese hengst Siert 499 (v. Dries 421) toegelaten tot de dekdienst van het KFPS. In het op de KFPS gepubliceerde juryraport staat dat de hengst ‘op het hoofd en lichaam enige witte haren heeft’.

Misleidende informatie

Fokkers en liefhebbers van Friese paarden zeggen dat dit misleidende informatie is. Siert heeft veel te veel wit op zijn voorhoofd en ook de vlek op zijn linkerflank is onreglementair. ‘Het paard heeft zoveel wit, dat er in mijn ogen sprake is van een schimmelhengst,’ zegt kritisch lid van het stamboek Max van den Berg.

Witte aftekeningen aan het hoofd zijn weliswaar toegestaan, mits niet groter dan maximaal 3,2cm doorsnede. ‘Siert heeft onder zijn voorpluk toch echt een wit vlek, ter grote van een vuist’, constateert Van den Berg. Dat wordt ook bevestigd door anonieme bronnen.

Brandus

Van den Berg heeft zijn bevindingen bij het bestuur van het stamboek neergelegd. Het bestuur heeft de kwestie voorgelegd aan de hengstencommissie, maar heeft verder geen actie ondernomen. Tot teleurstelling van Van den Berg: ‘Voorzitter Bert Wassenaar doet hier dus niets aan. Dat kan toch niet!’

Volgens directeur stamboekzaken Ids Hellinga van het KFPS heeft Siert inderdaad witte haren, maar is het aan de hengstenjury om te bepalen of een hengst mag gaan dekken. In de reglementen staat dat de jury ‘in uitzonderlijke gevallen’ een paard met een toegestane witte aftekening kan toelaten tot het stamboekregister, mits daar een gegronde reden voor is. Volgens Hellinga is daar in dit geval sprake van.

Hellinga verwijst naar de dekhengst Brandus, die ook enige witte haren had. ‘Zijn nakomelingen hebben dat niet,’ zegt de stamboekdirecteur. ‘En Brandus heeft voor het stamboek hele goede paarden gebracht! Het is uiteindelijk aan de fokkers of zij Siert willen gebruiken. Daarna moet blijken doen of de keuze van de jury een goede is geweest of niet.’

Okkema: ‘Overdreven reactie’

Siert is gefokt door Fer Smit en Age Okkema van Stal de Merksen is mede-eigenaar. Daar staat de hengst ook ter dekking. Volgens Okkema is de reactie van Van den Berg zwaar overtrokken. ‘Iedereen mag komen kijken, het wit stelt niet zoveel voor,’ geeft Okkema’s vrouw Marieke aan terwijl ze de voorpluk van de hengst aan de kant schuift.

Ook van den Berg kreeg het aanbod, maar dat sloeg hij af. De plek waar de witte haren zich bevinden, lijkt groter dan de toegestane doorsnede. ‘Dat noemen wij stekelharig, dit plekje valt wel mee,’ zegt ze. Evenals het witte vlekje op de linkerflank.

‘Laat Max een andere hobby zoeken en stoppen ons en het stamboek zwart te maken,’ is het enige wat Age Okkema over de kwestie kwijt wil.

Lees het hele verhaal -met foto van Siert 499- op Leeuwarder Courant.

Bron: Leeuwarder Courant

Foto: Remco Veurink