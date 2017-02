Witte-Vrees en Cennin naar tweede plaats WB Neumünster

Isabell Werth en Don Johnson FRH (v. Don Frederico) waren vanochtend in de wereldbekerwedstrijd in Neumünster wederom heer en meester. Het optreden van Madeleine Witte-Vrees en Cennin (v. Vivaldi) was echter ook indrukwekkend: de combinatie eindigde op een knappe tweede plaats.

Duits feestje verstoord

Werth had zich al vroeg in de wedstrijd met een foutloze rit en puntentotaal van 75.780% op plaats één gevestigd. Helen Langehanenberg en Damsey FRH (v. Dressage Royal) hielden de tweede plek bezet. Zij scoorden 73.200%.

Alles wees erop dat het een Duits feestje zou worden, maar de rit van Witte-Vrees bracht daar verandering in: Cennin liet zien weer veel ontwikkeling doorgemaakt te hebben en toonde een sterke passage- en draftour. Even was er een foutje in de wissels, maar dit werd goed hersteld. Een score van 74.100% was het resultaat.

De KWPN-gefokte Vancouver K (v. Jazz) kwam met amazone Judy Reynolds uit op 72.980% en eindigde zo op de vierde plaats. Marcela Krink-Susmelj en Smeyers Molberg (v. Michellino) sloten de top vijf met een percentage van 71.820%.

Minder geluk

Minder geluk was er vandaag voor Patrick van der Meer en Zippo (v. Rousseau): Het duo kreeg fouten in de wisselseries en pirouette. Met een eindtotaal van 66.320% kwamen ze niet verder dan een zestiende plek.

Bron: Equnews/Hoefslag

Foto: Focussed