Winnaar Hoefslag Team Challenge (15): ‘En nu leren voor economie’

Het was een bijzondere ervaring voor jonge dressuurruiters. In 3 teams van 3 kwamen tieners uit het hele land in actie bij de Hoefslag Team Challenge op Jumping Amsterdam. Ze reden een kür in de arena van Jumping Amsterdam. De absolute uitblinker was Marten Luiten uit Winschoten. De 15-jarige dressuurruiter trok Team 3 met zijn score naar de overwinning.

Applaus

‘Het was een super ervaring’, zei Marten na afloop tegen de Hoefslag. Hij zette met zijn pony Movie Star een score van 77,458 procent neer. Daardoor won hij samen met Mylene Spaak (Hierden) en Jeanine Nekeman (Vlingh) de Team Challenge in de RAI. ‘Het was hartstikke leuk dat wij deze kans hebben gekregen. Eigenlijk was ik helemaal niet zenuwachtig. Ik zag het gewoon als een normale wedstrijd. Ik probeerde zo goed mogelijk te rijden en rustig mogelijk te blijven. Natuurlijk was het wel speciaal. De wedstrijd was te volgen via een livestream en toen ik de ring uitkwam kreeg ik applaus. Dat heb ik nog nooit zo meegemaakt. Ik kom uit Winschoten, dat is nogal een eindje rijden naar Amsterdam, en toch waren er fans meegekomen!’

Voorbeeld? Edward Gal!

Zijn score van dik 77 procent stak ver boven de rest uit. Daphne van Peperstraten (Oude-Tonge) kreeg 74,042 procent, de overige 7 deelnemers allemaal in de 70 of 71 procent. Als ware hij Edward Gal met Totilas was, trok Marten zijn team omhoog. ‘Haha, dat is natuurlijk heel leuk. Edward is ook mijn voorbeeld. Dat ik zo goed zou scoren, had ik natuurlijk niet verwacht. Bij het losrijden voelde mijn pony al heel goed aan. En onze kür klopte gewoon. Movie star heeft 3 super goede gangen en een enorme drive. Dat verklaart denk ik de score.’

School

Marten kende zijn teamgenoten persoonlijk nog niet. Hij was Mylene en Jeanine weleens op wedstrijden tegengekomen, maar dat was het ook. ‘We hebben vooraf een groepje aangemaakt op Facebook. Echt leuk. We hebben ook een collage gemaakt en vooraf hebben we elkaar natuurlijk ook heel veel succes gewenst. Ik had een hartstikke leuk team. Voor de komende tijd ga ik mij met Movie Star focussen op de KNHS Felix Juristen Cup en de observatiewedstrijden voor het EK klasse Z2. Maar zondag eerst uitrusten en weer aan school werken. Ik zit in 4-gymnasium en heb komende week een toets economie. Daar moet ik ook nog voor leren, haha!’

Bekijk hier de beelden van de huldiging:



Bron: de Hoefslag/Robert Hüsken