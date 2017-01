Tussenstand belooft spannende strijd: Wie wint er in Den Bosch?

De drie wedstrijden van de Isah Hengstencompetitie dressuur zijn verreden en daarmee zijn de tussenstanden bekend geworden, met de finale in Den Bosch nog te gaan. In de klasse L gaan Trafalgar en Hometown aan de leiding, Glock’s Toto Jr. leidt in de klasse M en in de zwaarste klasse heeft Four Legends KS de meeste punten.

Met zijn overwinning in Zuidbroek is Hometown (Apache x Ferro) met Diederik van Silfhout op gelijke hoogte gekomen in de tussenstand met Trafalgar (Totilas x Lord Loxley) onder Marieke van der Putten. Zij staan beide op 254 punten, op de voet gevolgd door de winnaar van de eerste competitiewedstrijd: Daily Diamond (Daily Deal x Fürst Heinrich) onder Dana van Lierop.

De winnaar van de wedstrijd in Kronenberg is de Gelderse hengst Henkie (Alexandro P x Upperville), die in Zuidbroek met hoge punten tweede werd onder Adelinde Cornelissen. In de eerste wedstrijd startte hij in de Gelderse competitie en die punten tellen niet mee voor de tussenstand in hengstencompetitie dressuur.

Glock’s Toto Jr. leidt nét

Ook in de klasse M zijn de verschillen klein. Titelverdediger Glock’s Toto Jr. (foto, Totilas x Desperados) gaat met Marieke van der Putten met 267 punten aan de leiding. In Kronenberg en Zuidbroek werd hij verslagen door Guardian S (Bodyguard Moorland x Trento B) onder Kirsten Brouwer, en ook in de tussenstand is het verschil tussen deze toptalenten maar klein. Hij volgt op de tweede plaats met 265 punten, met een voorsprong van elf punten op de Totilas-zoon Governor (mv. Jazz) onder Adelinde Cornelissen.

Foundation nadert Four Legends KS

Dankzij zijn zeges in Ermelo en Kronenberg leidt Four Legends (Wynton x Ferro) onder Stephanie Kooijman in de tussenstand van de klasse Z. Ook in deze klasse is het verschil met de nummer twee minimaal. Op twee punten afstand volgt namelijk de winnaar van de competitiewedstrijd in Zuidbroek, de veel progressie vertonende Foundation (United x Jazz) onder Franka Loos.

De finales van de Isah Hengstencompetities dressuur tijdens de KWPN Stallion Show in Den Bosch worden verreden op vrijdag 3 februari.

Bron: KWPN

Foto: DigiShots