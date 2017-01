Wereldbekerseizoen voor Hubertus Schmidt ten einde

De Duitse ruiter Hubertus Schmidt heeft besloten om zich dit wereldbekerseizoen niet meer te proberen te plaatsen voor de wereldbekerfinale.

Moeilijke beslissing

Op zijn website laat de ruiter, die op de foto te zien is met Hedelunds Mefisto, weten dat hij de kans op plaatsing te klein vindt. Voor de finale plaatsen zich maximaal drie combinaties en hij acht de kans dat hij met Imperio daarbij zit te klein. ‘Het was geen gemakkelijke beslissing’, aldus de Duitser die momenteel zevende staat op de West-Europese ranglijst. ‘We deden het goed in Salzburg, maar Fabienne Lütkemeier en Jessica von Bredow-Werndl zijn heel sterk. Aangezien ik niet zeker weet dat we hen bij zouden kunnen halen, heb ik deze beslissing genomen.’

Goede voorbereiding

Imperio werd in 2016 verkozen tot ‘Master hengst van het jaar’ op basis van de prestaties die hij leverde, waaronder zijn indrukwekkende Grand Prix-optreden op het CHIO Aken dit jaar. Die wedstrijd leverde hem tevens een reserveplek voor Rio op. Schmidt laat weten dat, nu de wereldbekerfinale voor hen van de baan is, ze de winter gaan gebruiken om goed voorbereid aan de start te komen van het outdoorseizoen.

Bron: Hubertus Schmidt / Hoefslag

Foto: Remco Veurink