Wedstrijdpauze voor Weihegold OLD

Isabell Werth en Weihegold OLD zette afgelopen zaterdag de RAI in Amsterdam op zijn kop, de combinatie pakte de zege in de kür op muziek van de wereldbeker wedstrijd en passeerden de magische 90%-grens. Werth laat nu weten dat ze een kleine wedstrijdpauze zal inlassen voor de Don Schufro-merrie.

Rust voor Weihegold

Over een paar weken worden Werth en Weihegold verwacht op de Wereldbeker finale in Omaha, Nabraska. De merrie zal tot die tijd eerst een wedstrijdpauze houden, terwijl de amazone zich focust op haar andere paarden.

Werth wil zich met Don Johnson of Emilio plaatsen voor de Wereldbeker finale, om te zorgen dat ze zeker zal deelnemen in Omaha, mocht er iets fout gaan met Weihegold. ‘Ik zal proberen om me te kwalificeren met Don Johnson of Emilio, om ervoor te zorgen dat ik een tweede paard achter de hand heb om in te zetten als dat nodig is,’ legt de Duitse amazone uit.

Voordat de finale plaats vindt, zullen er nog drie kwalificatiemomenten zijn, namelijk in de Duitse steden Neumünster (16 t/m 19 februari) en Gotenborg (22 t/m 26 februari), en in het Brabantse ’s-Hertogenbosch, 9 t/m 12 maart). De finale vindt plaats van 27 maart t/m 2 april.

