Het was het laatste paard in de KWPN Select Sale en ging voor het topbedrag van deze avond weg. De Vivaldi-nakomeling Jerez werd maar liefst afgeslagen voor een bedrag van 160.000 euro. De gelukkige kopers zijn Stoeterij Turfhorst en Reesink Horses.

Samen verder

Eric Koele van Stoeterij Turfhorst is de gelukkige investeerder die we direct na de koop treffen. ‘We hadden gister al een poging gedaan om Jerez te kopen, maar toen was hij nog niet te koop. Deze hengst viel bij ons al op door zijn tact en balans en mooie bloedsopbouw. Deze veiling is een mooi spelletje, maar op het laatst werd het wel even spannend. We waren ons streefbedrag al lang voorbij, maar ik zag dat Reesink Horses ook aan het mee bieden was. In samenspraak hebben we toen besloten om samen nog wat verder door te bieden. In eerste instantie hebben we Jerez aangekocht met oog op de dekdienst, maar uiteraard zullen we hem ook in de sport willen uitbrengen.’

