VSN-finale: Imposant W opvolger Hannelinde TC

Vanmiddag is Imposant W (v. Wynton) tijdens de finale uitgeroepen in Kootwijkerbroek tot de nieuwe winnaar van de VSN-trofee.

Het overrijden was doorslaggevend voor wie de uiteindelijke winnaar werd; na de eerste ronde, waarbij de driejarige paarden door hun eigen ruiter werden voorgesteld, stond Illusion (v. Florencio) met een kleine voorsprong bovenaan.



Imposant W en Illusion

De paarden werden beoordeeld door Dr. Ulf Möller en Eva Möller, die tevens gastruiter was. Tijdens de eerste beoordeling verkoos het duo Illusionist met 0,2 punten boven Imposant W. Illusion wist vooral te scoren met zijn goede stap, die beloond werd met een negen. Op alle andere onderdelen scoorde de rittige vos tussen de 8,4 en de 8,8. Hoewel Imposant W hoge ogen gooide met zijn draf (9,3) en galop (9,0) drukte de beperkte stap, waarvoor een 7,5 werd gegeven, een nog hogere score.

Het kwam dus aan op gastamazone Eva Möller om te bepalen welk paard zou winnen en dat pakte beter uit voor Imposant W. Hij ontving een 9,5 voor het overrijden, waar Illusion ‘maar’ een negen kreeg, dit was genoeg om de leiding over te nemen en te winnen.

Iris

Ook de Lord Leatherdale-dochter Iris kreeg mooie punten tijdens de eerste beoordeling en het overrijden. Na de eerste beoordeling, waar de galop (9,2) het beste scoorde, ontving de merrie ook een negen voor het overrijden. Dit was uiteindelijk goed voor een derde plaats.

Illusionist M en Inoraline

Illusionist M is geen onbekende in de jonge paardencompetities. Ook vandaag deed de Charmeur-zoon succesvol mee en werd hij vierde met onder andere een negen voor de galop en een 8,5 voor het overrijden. IBOP-winnares en halfzus van de KWPN-goedgekeurde Scandic, Inoraline (v. Johnson), eindigde op een vijfde plaats in zowel de eerste beoordeling als in de finale. Scores varieerden van 7,6 (stap) tot 8,8 (draf); voor het overreden kreeg ook deze merrie een 8,5.

Bron: VSN/Hoefslag

Foto’s: Digishots