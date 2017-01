‘De veulens van Boston STH lijken precies op hem’

De Johnson-zoon Boston STH is onder Denise Nekeman zeer succesvol in de U25-Grand Prix. Het duo scoort eigenlijk altijd boven de 70% met de sjieke donkerbruine hengst. Aanstaande donderdag komt het duo in actie voor een topwedstrijd op Jumping Amsterdam, waar ze het opnemen tegen andere A- en B-kadercombinaties.

Wat bijna niemand weet, is dat de elfjarige zwarte AES-goedgekeurd is. ‘Hij dekt alleen onze eigen merries’, laat Denise weten. ‘Het is superleuk om met fokkerij bezig te zijn en we paren hem aan met enkele merries waarvan we denken dat ze een goede combinatie met hem kunnen zijn. Een grootramige merrie past het best bij Boston, hij geeft zijn karakter door. Ook zijn zijn veulens heel atletisch.’

Junior STH

En dus loopt er een handvol nakomelingen van hem bij Stal Stouwehof van de familie Nekeman in Hasselt. ‘De oudste is Junior STH (mv. Voice), een hengst die dit jaar drie wordt. We zijn al bezig hem te beleren’, vertelt Denise. ‘Het is een geweldig leuk beest en hij lijkt op zijn vader, al is hij wat groter. Hij is zwart en heeft diezelfde blik, van “Ben ik niet knap”, een beetje arrogant.’

De zelfgefokte pas bij het KWPN goedgekeurde I’m Perfect (Zack x Fidertanz) werd net als Boston en nu ook Junior zadelmak gemaakt door stalruiter Nicky Snijder, voordat hij naar het verrichtingsonderzoek ging. Dat doorliep hij met glans: 83,5 punten behaalde de knappe donkerbruine. Denise zal hem op de hengstenkeuring in Den Bosch presenteren.