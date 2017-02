Kampioenshengst Jameson RS2 naar najaarstest

Robin van Lierop van RS2 Dressage, eigenaar van de kampioenshengst op de afgelopen KWPN Stallion Show, laat weten dat deze Jameson RS2 niet naar de voorjaarstest gaat.

‘Wij hopen dat dit we hem in het najaar kunnen aanbieden. Als hij slaagt, is hij in 2018 beschikbaar voor de fokkerij’, aldus Van Lierop. ‘Wij hebben deze beslissing genomen omdat we vinden dat we met een uiterst belofte- en talentvol sportpaard te maken hebben en willen dit paard alle kans geven om uit te groeien en te ontwikkelen. En dit lijkt ons gezien zijn jonge leeftijd, de beste weg.’

Meerdere fokkers hadden al belangstelling om hun merrie met Jameson (Blue Hors Zack x Negro) te dekken. RS2 Dressage bedankt iedereen die hun vertrouwen hebben uitgesproken en interesse hebben getoond om Jameson RS2 te gebruiken voor hun merrie(s).

Bron: Facebook RS2 Dressage