Verden-kampioen Desperado OLD is niet meer *video*

Naar nu bekend is geworden, is de Oldenburger ruin Desperado (Dressage Royal x Rouletto) eind vorig jaar ingeslapen. De veertienjarige bruine maakte naam als winnaar op het WK in Verden in 2008. Drie jaar later won hij dé test in Duitsland voor toekomstige Grand Prix-paarden, de Nurnberger Burgpokal. Sinds 2013 verscheen hij echter niet meer op wedstrijd. De reden van het terugtrekken uit de wedstrijdsport is nooit duidelijk geworden.

Als vierjarige werd Desperado voor het topbedrag van 210.000 euro verkocht op de Oldenburger Elite Auction in Vechta om zijn prille carrière voort te zetten onder Nadine Plaster. Als vijfjarige werd hij wereldkampioen Jonge Dressuurpaarden; bij de zesjarigen klasseerde hij zich in Verden als zesde.

Daarna werd Desperado verkocht aan Ralf Hartmann. Diens partner Carola Koppelmann nam de teugels over. In 2011 was het duo de beste Duitse Lichte Tour-combinatie, die ze afsloot met het winnen van de Nurnberger Burgpokal. Een jaar later vervolgden ze het succes met een net zo veelbelovende zevende plek in de Louisdor Cup-finale.

Na een winnend debuut in de Grand Prix in Aken in april 2013 met 72,4%, zou het CDI3* in München dat jaar, waarin Koppelmann met Desperados OLD derde werden in de Grand Prix en tweede in de Special, hun laatste wedstrijd zijn. Daarmee was een veelbelovende dressuurloopbaan ten einde gekomen.

Bron: Eurodressage.com

Foto: Shutterstock