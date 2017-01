‘Verdades gaat mee zolang hij het leuk vindt’

Laura Graves beëindigt 2016 als de hoogstgeplaatste Amerikaanse combinatie op de wereldranking, met een vierde plek. Die notering was er ook in de individuele strijd in Rio, na de Verenigde Staten eerder aan Olympisch teambrons te hebben geholpen. Haar partner Verdades (KWPN, v. Florett As uit een tuigpaardmoeder) is nu veertien jaar. Hij was in 2016 kandidaat voor de titel Paard van het Jaar en Graves staat in het rijtje potentiële ruiters dat kans maakt op ‘Paardensporter van het Jaar’.



‘Hij verdient het het paard te zijn met de meeste punten op de ranking’, aldus Laura Graves. ‘Verdades geeft me elke keer weer alles wat hij kan. Mijn doel is natuurlijk om gewoon de nummer één van de wereld te worden, maar ik weet dat “Diddy” voor meer dan 100% zijn best doet.’

Het is een mooie opmars die Verdades maakt: hij stond op 458 in februari 2014, toen hij voor het eerst meegedaan had aan FEI-wedstrijden; plek 22 eind dat jaar, na de WEG waar het duo vijfde werd in de Kür op muziek stond hij 15e en nu dan op vier.

Voor dit seizoen zet Graves in op een plek in de wereldbekerfinale in Omaha eind maart. ‘Maar ik ga hem niet te vaak starten’, zegt ze. ‘Het wordt een jaar om kalm aan te doen, net als de jaren die nog gaan volgen, misschien. De focus zal liggen op de training. Ik wil hem fit houden en dan hoop ik dat hij zelf aangeeft wanneer het genoeg is voor hem’

‘Op dit moment is hij de happy koning van stal. Het is een paard dat 100% transparant is: hij is nog altijd vol vuur in de training en op wedstrijd is het helemáál lastig om hem relaxed te houden. Hopelijk blijf ik voorlopig nog aanspraak maken op een teamplek. Waar ik ook naar uitkijk is naar het vinden van een opvolger voor hem.’

Bron: Dressage-News

Foto: DigiShots