Van Silfhout vol lof: ‘Expression kan absoluut de opvolger van Arlando worden’

Achter de coulissen wordt Diederik van Silfhout aan alle kanten gefeliciteerd. De 28-jarige dressuurruiter uit Lunteren heeft zojuist de kür op muziek in de Intermédiaire I op Jumping Amsterdam gewonnen. Met de 9-jarige hengst Expression (v. Vivaldi) scoorde hij liefst 81,333 procent in de Restaurant Café van Puffelen Prijs.

Eerste kür Inter-1

‘Dit voelt goed’, zegt Van Silfhout na afloop tegen de Hoefslag. ‘Hij is afgelopen zomer outdoor kampioen in het ZZ-Zwaar geworden. Daarna hebben we een periode rustig aan gedaan. Deze winter heb ik hem voor het eerst Lichte Tour gestart. Dit was pas zijn 4de wedstrijd daarin en zijn 1ste kür in de Inter-1. Dus als hij er dan zó uitkomt, heeft hij het heel goed gedaan.’

Wereldknol

Vrijdag was het Britse jurylid Andrew Gardner al vol lof over Expression. Hij vertelde tegen de Hoefslag dat we dat paard in de gaten moeten gaan houden. ‘Diederik heeft een zeer talentvol paard in handen.’ (Lees dat stuk hier). Van Silfhout reageert: ‘Wij zijn ook vol lof. Ik denk dat als het zich zo verder ontwikkelt, dit absoluut de opvolger van Arlando wordt. Het is een paard met verschrikkelijk veel kwaliteiten. Hij heeft echt overal talent voor. Expression kan goed passage, goed piaffe, de eners zijn mooi, de pirouttes zijn goed. Zijn loopwerk ís gewoon goed, anders zou hij hier niet zo goed voor de dag komen. Het is echt een wereldknol’

Rustig aan

‘We doen niet te dol’, zegt Van Silfhout over de toekomstplannen met Expression. ‘Komende week gaan we nog wel naar de Hengstenkeuring in Den Bosch. Daarna heeft hij een paar weken rust, dan de Indoorkampioenschappen en daarna weer even kalm aan. Dit resultaat op Jumping Amsterdam zegt natuurlijk dat het een heel goed paard is en dat we goed op weg zijn. Wat dat voor de toekomst brengt, weet ik ook niet. Ik weet in ieder geval wel dat er goede praat over gaat. Dat is mooi.’

Bron: de Hoefslag/Robert Hüsken