Van der Schaft: ‘Goed rijden, daar draait het om’

Rien van der Schaft is per 1 januari 2017 aangetreden als bondscoach van de dressuurruiters senioren. Een geweldige uitdaging voor deze gelauwerde ervaren dressuurman. Bij het bekend worden van zijn aanstelling interviewde de KNHS van der Schaft over zijn eerste plannen en verwachtingen.

Eervolle uitdaging

Thuis heeft Van der Schaft een goedlopend bedrijf, maar toch neemt hij deze veeleisende uitdaging erbij. ‘Voor mij is het de grootste en meest eervolle uitdaging die je in Nederland kunt krijgen. Bovendien vind ik bezig zijn met dressuur het leukste werk dat er is. Ik ben daarnaast Nederlander in hart en ziel en draag de KNHS een warm hart toe, genoeg redenen.’

Zijn bedrijf wordt gerund door zijn echtgenote Inge en dochter Romy van der Schaft. ‘Wij hebben niet heel veel paarden op stal, maar ik ben wel veel op reis om in het buitenland les te geven. Dat laatste zal ik veel minder gaan doen om genoeg tijd vrij te kunnen maken voor mijn nieuwe functie. Dat is natuurlijk jammer, omdat ik het graag doe en ook een goede band heb met veel van onze klanten. Het is gelukkig niet zo dat we helemaal afscheid moeten nemen van deze mensen. Inge zal een groot deel van dit werk van mij over gaan nemen.’

Trainer dressuurkaders?

Of hij de ruiters uit de dressuurkaders ook daadwerkelijk gaat trainen, hangt van de ruiters zelf af. ‘Ik heb niet direct het idee dat ik ruiters ga lesgeven, maar als zij denken dat ik ze kan helpen dan graag. Het gaat er om daar waar behoefte is ondersteuning te bieden en dat zal voor iedereen verschillend zijn. Daar waar ik zwakke punten zie zal ik dat natuurlijk wel zeggen en waarschijnlijk zal ik ook wel een idee hebben hoe dat te verbeteren. Het gaat erom dat de ruiters goed rijden en daar moeten we samen aan werken. Ik heb nooit de ambitie om iemand iets te leren wat hij eigenlijk niet leren wil.’

Samenwerking met jeugdcoaches

Van der Schaft is ervan overtuigd dat Monique Peutz, Alex van Silfhout en hijzelf een goed team zullen worden. Samen willen zij ermee zorgen dat de overstap van de Jeugd naar de Senioren vloeiender verloopt. ‘Dat is voor de sport ook belangrijk. Vroeger zag je echt een enorm gat ontstaan tussen de Young Riders en de Senioren. De U25-klasse daar tussen in heeft al voor een enorme verbetering gezorgd. Er moet een traploos traject zijn van pony’s, via Junioren, Young riders en U25 naar de Senioren. Goede samenwerking tussen de bondscoaches is dan een essentieel onderdeel en dat gaat ons zeker lukken.’

Betrokkenheid KNHS

Naast zijn functie als bonscoach zal de Van der Schaft ook betrokken zijn met de KNHS Instructeursopleidingen. Hij zal de rijtechnische kant van de opleiding gaan structureren. ‘Daar begint alles en ik zie daar kansen. Het idee van paardrijden moet veranderen, dat begint al aan de basis. Daar is werk te doen en winst te behalen, lossigheid en harmonie moeten vanzelfsprekend zijn en blijven.

Eerste acties

‘Ik ga eerst gewoon kijken. In januari wil ik graag stalbezoeken doen bij de kaderleden en van daaruit kijken we verder. Eind januari staat Jumping Amsterdam op de kalender met de eerste wereldbeker dressuurkwalificatie in Nederland, daar ben ik uiteraard bij en van daaruit kijken we verder.’

Bron: KNHS

Foto: Digishots