USET onderscheidt Laura Graves met Whitney Stone Cup.

De U.S. Equestrian Team Foundation (USET) heeft gisteren dressuuramazone Laura Graves onderscheiden met de Whitney Stone Cup.

De jaarlijkse Whitney Stone Cup wordt uitgereikt aan een actieve sporter voor de constante excellente prestaties, sportiviteit en hierdoor een waardige ambassadeur is voor de Verenigde Staten.

Team brons

Graves won met een persoonlijke score in Rio bij de Olympische Spelen teambrons en een vierde individuele plaats met haar paard Verdades . Verder behaalde ze een vierde plaats in de FEI World Cup Dressage Finals in Las Vegas 2015 en een vijfde plaats individueel en vierde met het team in de Allrech FEI World Equestrian Games in Frankrijk.

USET

Graves bedankte de USET voor de erkenning en de eer en zei dat haar prestaties niet mogelijk zouden zijn geweest zonder de USET: ‘Deze award is voor jullie allemaal en mijn fantastische paard’.

Chloe Reid

Springamazone Chloe Reid (20) mocht de Lionel Guerrand-Hermès Trophy in ontvangst nemen. Een prijs voor jonge paardensporters. Reid traint in de zomer in Duitsland bij Markus en Meredith Beerbaum en in de winter studeert en rijdt ze in Florida en neemt deel aan het Winter Equestrian Festival in Wellington. Ook Reid zei het een enorme eer te vinden dat ze deze award heeft gewonnen. Ze heeft op dit moment vijf toppaarden maar meest succesvol was ze met de tienjarige hengst Codarco (v.Darco) en tienjarige Hanoveraan ruin TNT Explosive (v.Tinka’s Boy).

Bruce Duchoissois prijs

Jacqueline B. Mars ontving de R. Bruce Duchossois Distinguished Trustee Award ter ere van de overleden Bruce Duchossois. Mars heeft veel carriers begeleid van Amerika’s meest succesvolle ruiters en heeft ook veel jonge combinaties voorbereid op nieuw te nemen stappen.

Bron: Chronofhorse.com

Foto: Remco Veurink