Ulf en Eva Möller naar Helgstrand Dressage

Ulf Möller en zijn vrouw Eva verlaten per 1 februari 2017 Hof Kasselmann. Na een langdurig dienstverband in Hagen am Teutoburgerwald verhuizen ze naar het Deense Vodskov om daar te werken bij Helgstrand Dressage.

Jonge paarden

Het echtpaar zal op het bedrijf van Andreas Helgstrand de training van de jonge paarden op zich nemen en zich bezighouden met de handel en marketing. Hof Kasselmann heeft laten weten dat zij hen dankbaar zijn voor de jarenlange samenwerking. Binnenkort zullen ze bekendmaken wie Ulf Möller opvolgt als manager.

Begin van succes

Voor zowel Ulf als Eva was Hof Kasselmann het begin van een succesvolle carrière in de paardensport. Zo won Ulf een gouden medaille op het WK voor jonge dressuurpaarden met Sandro Hit, waarna er nog vele successen volgden. Eva was zeer succesvol met Sa Coeur en reed dit jaar Bordeaux (foto) naar de finale van de Louisdor Cup 2016, waar de combinatie zevende werd. Op 28 december aanstaande is het echtpaar verantwoordelijk voor de jurering van de dressuurpaarden in de finale van de VSN-trofee.

Bron: Eurodressage / Hoefslag

Foto: DigiShots