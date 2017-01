U25-amazones op KWPN HK tijdens kür op muziek

Op 4 februari neemt Valegro eenmalig afscheid op Nederlandse bodem. Nadat de levende dressuurlegende al de harten van de Londenaren wist te beroeren, verschijnt de Negro-zoon in een uniek showblok op de KWPN hengstenkeuring. Het fokproduct van Joop en Maartje Hanse laat een leegte achter op het internationale dressuurtoneel. Welke dressuurpaarden zullen in zijn voetsporen treden? Anne Meulendijks, Maxime van der Vlist, Jill Huijbregts en Denise Nekeman gaan de strijd aan in een U25 kür op muziek, die voorafgaand het showblok van Valegro verreden wordt. Op hun KWPN’ers zetten zij hun beste beentje voor en laten zij het publiek zien of al zij over het talent van Charlotte Dujardin beschikken en hun paarden Valegro-kwaliteiten hebben.

Deelnemers

Vier amazones zullen de strijd tegen elkaar aan gaan in de kür op muziek. Europees kampioene Young Riders, Anne Meulendijks, zadelt MDH Avanti. Deze combinatie werd eerder dit jaar Nederlands kampioen in de U25 en droeg bij aan de zilveren teammedaille op het EK. Het succes van de United-zoon begon in 2010 met het behalen van de derde plaats in de Pavo Cup, een jaar later liep de ruin naar de vijfde plaats op het WK in Verden.

Maxime van der Vlist komt met de halfbroer van Valegro, Bailey, in de ring. De combinatie kent al veel successen in binnen en buitenland in de U25. Zo werden ze in 2015 Nederlands kampioen U25 en ook op het EK van 2016 waren Van der Vlist en de Negro-zoon met goede scores van de partij.

Jill Huijbrechts reed de Eventz Zamacho Z vorig jaar al op de hengstenkeuring tijdens de showrubriek met nakomelingen van Rousseau, die zijn keurpredicaat ontving. Zamacho is helemaal door Huijbregts zelf opgeleid als vierjarige en komt goed tot zijn recht in de zwaardere oefeningen. Zij zijn met hun ervaring bij de senioren een gewaagde concurrent.

De Johnson-zoon Boston STH werd als jong paard opgeleid door jonge paardenprofessoren Marieke van der Putten en Hans Peter Minderhoud. De stoere zwarte hengst werd derde Pavo Cup. Als vijfjarige werd hij vierde op het WK in Verden onder Minderhoud en Van der Putten stuurde hem een jaar later naar een zevende plaats. Met Denise Nekeman zet hij zijn zegereeks voort en werden ze Nederlands kampioen Young Riders in 2015, waarop een bronzen teammedaille volgde op het EK in het Franse Vidauban. Evenals Zamacho is Boston geen onbekende in Den Bosch, in het showblok waarin zijn vader Johnson zijn keurpredicaat kreeg liet de hengst al zijn aanleg voor de zwaarste oefeningen zien en heeft de combinatie de stijgende lijn te pakken in de U25.

