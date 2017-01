Tweevoudig WK-ganger Bilan verkocht

De Zweedse Warmbloed Bilan is verkocht aan de Hongaarse Aniko Losonczy, die de managing directrice is van het Mariakalnok Equestrian Centre. Partner Robert Acs, Hongaars Grand Prix ruiter, zal de vosruin uit gaan brengen.

Tweevoudig Verdenaar Bilan

De Bocelli-zoon Bilan werd in 2008 geboren. Onder Minna Telde werd hij in 2012 vierde op het Zweeds kampioenschap voor jonge paarden. Op het Wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden in Verden werd het duo in 2013 tiende en datzelfde jaar wonnen ze het Zweeds kampioenschap. In oktober 2013 werd de ruin verkocht aan Anne Jaworski-Nolte van Hofgut Rosenau en werd gereden door hoofdruiter Carl Cuypers. De combinatie werd in 2014 negende op het WK in Verden. Cuypers bracht Bilan een jaar later uit in de Nurnberger Burgpokal finale in Frankfurt, waar ze als elfde eindigde.

Vorig jaar heeft Cuypers geen wedstrijden gereden met de vos, maar focuste op het trainen van zijn bazin Anna Nolte. ‘We hebben het besluit genomen om hem te verkopen en dat heeft niks te maken met zijn kwaliteit,’ vertelt Cuypers aan Eurodressage. ‘Je kunt niet alle paarden aanhouden, anders staat de stal sneller vol dan dat je denkt.’

Burgpokal of Lousidor Cup

Afgelopen najaar werd Bilan verkocht aan Losonczy, de partner van de Hongaarse Grand Prix ruiter Robert Acs. ‘Hij komt onder Robert Acs terug in de sport,’ meldt Losonczy aan Eurodressage. ‘Eind februari of begin maart zal de combinatie hun debuut maken. Bilan is nu negen en ze werken richting de Grand Prix. Aan het begin van het seizoen zullen kijken of de combinatie wederom aan het Burgpokal zal deelnemen of dat ze voor de Louisdor Cup gaan.’

Bron: Eurodressage/Hoefslag

Foto: Remco Veurink