Troostveulen voor ‘Handsome O’-Kristin Andresen *video*

Kristin Andresen, de eigenaresse van de KWPN-hengst Handsome O -vorige week weer onderwerp van gesprek in de rechtbank van Groningen- kijkt uit naar de komst van het prachtige merrieveulentje Bliss (Bonds x De Niro).

Op haar facebook heet de Zweedse het vosveulen van de Oldenburger kampioen van 2016 welkom. Bliss werd geboren bij Andreas Müller in Twistringen (Duitsland). Het veulen voert het beste Duitse dressuurbloed: Bond’s is van Benicio x Sir Donnerhall II; de moeder is een volle zus van Grand Prix-paard Dablino (De Niro x Wanderbursch) van Anabel Balkenhol.

Andresen zal haar buik voorlopig wel even vol hebben van KWPN-paarden nu ze zo’n enorme pech heeft met de voor 300.000 euro aangekochte kampioen van de hengstenkeuring 2015, Handsome O (Johnson x Rousseau) die bij aankomst in Zweden hanentred vertoonde. Pogingen om haar gelijk te krijgen en de KSS (en daarmee het KWPN) en verkoper Jan Brouwer in een kwaad daglicht te stellen, lijken geen succes te hebben.

Facebook Kristin Andresen/Hoefslag

Foto: Dirk Caremans