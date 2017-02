Totilas weer in de ring

Voormalige superster en wereldkampioen Totilas maakt voor het eerst sinds hij zijn laatste wedstrijd liep, op het EK in Aken 2015, zijn opwachting.

De nu zeventienjarige Gribaldi-zoon verschijnt in het weekend van 18 en 19 februari op de hengstenshow in Saint-Lô, zo meldt Horse&Hound. De organisatie van deze staatsstoeterij werkt al jarenlang samen met mede-eigenaar Paul Schockemöhle. Meestal gaat het om het uitwisselen van springhengsten, maar het SF wil nu ook dressuurhengsten laten zien. Ze beginnen met niet de minste: Totilas.

Megaster

Voorzitter van Grou Front Elevage (GFE) Brice Elvezi: ‘Natuurlijk zijn we enthousiast omdat hij komt! Totilas is de hengst die de dressuursport op de kaart heeft gezet. Hij emotioneerde mensen, zelfs mensen die niks met paarden of dressuur hadden. Hij was een megaster!’

Totilas zal zondag 19 februari voor het publiek verschijnen, waarschijnlijk alleen aan de hand. Hij wordt zeer waarschijnlijk niet getoond op de hengstenshow in Vechta, komend weekend, de show van Shockemöhle’s hengsten.

Geblesseerd

De laatste wedstrijd van het duo Totilas-Matthias Rath, het Europees Kampioenschap in Aken, verliep na een goede Grand Prix -bijna 76% en een zesde plek, met teambrons als resultaat- teleurstellend; de combinatie startte niet meer in de finale kür op muziek omdat Totilas geblesseerd raakte.

Lees meer op Horse&Hound.

Bron: Horse&Hound



Foto: Remco Veurink