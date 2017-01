Tommie Visser: ‘Zygrande staat hier niet…!’

Tommie Visser en zijn echtgenoot Rob van Puijenbroek en het personeel van Stal De Begijnhoeve in Retie schrokken zich een hoedje vanmorgen. Ineens stond het erf vol met ‘officiële’ mensen én een paardenvrachtwagen. Ze kwamen Zygrande le Coupied, die al maanden zoek is samen met zijn amazone Ceylan Avinal, ophalen… Pardon?!

‘Ik was gewoon aan het rijden’, vertelt de Grand Prix-ruiter. ‘Staan er ineens deurwaarders, agenten, dierenarts en nog een paar mensen met een paardenwagen en een dwangbevel voor een huiszoeking voor de deur om het paard Zygrande le Coupied op te halen… Rob is er naar toe gegaan en heeft ze te woord gestaan. Ze waren echt heel onvriendelijk, best bedreigend. Eerlijk gezegd had ik nog nooit van dat paard gehoord, maar na het nodige zoekwerk op internet ben ik nu ook op de hoogte.’

Geen excuses

Visser denkt dat het om een verzonnen verhaal gaat… met genoeg ‘bewijs’ om met een heel team de boel op stelten te zetten. ‘Dat dat zomaar kan… en dan ook niet even excuses aanbieden! Ik heb ze maar een gratis tour door de stal gegeven… en nee hij stond ook niet in de vrachtwagen hier op het terrein.’

Aan de ene kant vindt hij het raar dat er ‘zomaar’ een inval gedaan kan worden; aan de andere kant begrijpt hij het wel. ‘Het zal toch maar zo zijn dat er íets van waarheid in een beschuldiging zit. Er wordt natuurlijk toch hard naar het paard gezocht. Hoe dan ook, ze zullen de zoektocht moeten voortzetten.’

Bron: Hoefslag/Facebook Tommie Visser



Foto: DigiShots