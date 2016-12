Tommie Visser wint Mechelen met pr: ‘En nu een nieuwe Kür voor Vingino

Met een sterke rit schreef Tommie Visser met VarioHippiques Vingino (v. Polansky) de Grand Prix kür op muziek op zijn naam met een nieuw persoonlijk record van 78%. Jorinde Verwimp moest met Tiamo genoegen nemen met een tweede plaats.

‘Kür favoriet in Mechelen’

Gisteren liepen Tommie Visser en VarioHippiques Vingino nog tegen wat dure fouten aan waardoor ze slechts 70,760% scoorden. Vandaag was er meer ontspanning en zag de proef er strak en gecontroleerd uit. Hoogtepunten waren onder andere mooie piaffe van Vingino en ook het algemeen beeld was met een stille aanleuning mooi. ‘Op een of andere manier gaat er in de Grand Prix hier altijd iets mis en de Kür loopt vervolgens heel goed’, vertelt Visser.

‘Ik kon er lekker aan rijden, maar moest af en toe wat inhouden om goed uit te komen met de muziek, waardoor het er misschien behouden uitzag. Maar dat was het niet; Vingino is gewoon weer heel erg veel beter geworden en veranderd in zijn ritme. Een nieuwe kür staat al langer op de planning; ik weet nu waar ik met hem aan toe ben en de eerste maanden van volgend jaar ga ik daar aan werken.’

‘Altijd een nieuwe puzzel’

Over de manier waarop zijn aparte Polansky-zoon liep was de ruiter heel tevreden; toch stelt zijn paard hem altijd wel weer voor een of andere verrassing. ‘Wat bijvoorbeeld heel goed uitpakte, is dat ik binnenkwam in stap in plaats van dat ik om de ring draafde of galoppeerde. Dat voelde heel safe; hij bleef nu keurig stilstaan bij het halthouden en groeten. Maar op de laatste middenlijn, die hij heel relaxed op kwam, werd hij toch ineens weer strak in de overgang naar piaffe. Zo is er altijd wel wat om over na te denken en mee aan de gang te gaan.’

Op het beeldscherm volgde Visser de proef van Patrick van der Meer met Zippo. ‘Hij reed echt fantastisch en ik dacht heel even dat hij nog boven mij zou uitkomen. Dat lukte net niet, maar geweldig natuurlijk dat er twee Nederlanders, én Jorinde, op het podium terechtkwamen!’

Bij de prijsuitreiking gaf zijn sensibele ruin geen problemen, waar hij gisteren na de Grand Prix ‘nog wat hipperig en zo was.’ ‘Het rare is dat hij altijd heel rustig blijft als hij de ereronde mag aanvoeren. Tja, er zit niks anders op dan gewoon maar altijd winnen dan hè?!’

Jorinde Verwimp

Hoewel de combinatie gisteren nog de overwinning op naam zette, moest Jorinde Verwimp met haar Olympiade-paard Tiamo 77,90% laten noteren, wat nog net een tweede plaats betekende. De Lester-zoon scoorde goed met onder andere zijn piaffe die goed op de plaats werd gereden. Ook zoonde Tiamo groot gesprongen wissels, die in de eners iets vloeiender mochten zijn. Het algemene beeld was aangenaam om naar te kijken. Juryleden bij E en H zetten Verwimp op een eerste plaats, de jury bij C zette haar samen met Visser op één.

Patrick van der Meer

Ook Patrick van der Meer en Zippo (v. Rousseau) deden goede zaken in Mechelen. Nadat hij gisteren vierde werd in de Grand Prix, zette hij vandaag een nieuw persoonlijk record van 76,300% neer en steeg een plek in de klassering. De proef oogde ontspannen en onder andere de pirouettes en piaffe waren hoogtepunten uit de proef.

Theo Hanzon

Debutanten in de internationale Grand Prix, Theo Hanzon en Helena van Goorhof (v. Gribaldi), reden prima mee met de top en eindigde op een zesde plaats met 72,800%. De pas negenjarige merrie liet een foutloze kür zien, waarbij ze iets minder kort in de hals mag zijn voor een mooier totaalbeeld.

Uitslag CDI4* Kür Jumping Mechelen.

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink